ФОТО. Украинский нападающий подписал контракт с итальянским клубом

16-летний украинский нападающий Владислав Яворский подписал контракт с итальянской «Сампдорией», сообщает издание Футбол24.

По информации источника, экс-футболистом юношеских команд «Прикарпатья» интересовались 2 других клуба Италии: «Дженоа» и «Фиорентина».

Пока Владислав будет играть за «Сампдорию» U-17 и U-18, пока первая команда клуба борется за выживание в Серии В (второй дивизион итальянского футбола).

Как отмечают журналисты, Владислав Яворский своей манерой игры очень напоминает Артема Довбика, а еще имеет похожую антропометрию - 189 сантиметров роста.