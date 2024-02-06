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Италия
06 февраля 2024, 11:36 | Обновлено 06 февраля 2024, 11:46
1692
0

ФОТО. Украинский нападающий подписал контракт с итальянским клубом

Владислав Яворский будет выступать за «Сампдорию»

06 февраля 2024, 11:36 | Обновлено 06 февраля 2024, 11:46
1692
0
ФОТО. Украинский нападающий подписал контракт с итальянским клубом
Сергий Яворский

16-летний украинский нападающий Владислав Яворский подписал контракт с итальянской «Сампдорией», сообщает издание Футбол24.

По информации источника, экс-футболистом юношеских команд «Прикарпатья» интересовались 2 других клуба Италии: «Дженоа» и «Фиорентина».

Пока Владислав будет играть за «Сампдорию» U-17 и U-18, пока первая команда клуба борется за выживание в Серии В (второй дивизион итальянского футбола).

Как отмечают журналисты, Владислав Яворский своей манерой игры очень напоминает Артема Довбика, а еще имеет похожую антропометрию - 189 сантиметров роста.

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Сампдория Прикарпатье Ивано-Франковск Дженоа Фиорентина трансферы трансферы Серии A Серия B Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу фото
Источник Футбол 24
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