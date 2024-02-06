Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
Украинец недавно получил повреждение на тренировке
В центральном матче 24-го тура Ла Лиги встретятся два лидера чемпионата – «Реал» и «Жирона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Участие голеадора «Жироны» Артема Довбика остается под вопросом на этот матч, поскольку он получил повреждение на тренировке и пропустил последнюю игру.
Довбик заинтриговал, ответив на вопрос журналистов о своем участии в матче с «галактикос».
«Сыграю ли я против «Реала»? Это тайна», – сказал Артем.
Ранее испанские СМИ сообщили, что травма у Довбика оказалась незначительной и украинец готов сыграть против «сливочных».
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