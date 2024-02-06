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Испания
06 февраля 2024, 17:26 | Обновлено 06 февраля 2024, 18:27
4184
2

Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче

Украинец недавно получил повреждение на тренировке

06 февраля 2024, 17:26 | Обновлено 06 февраля 2024, 18:27
4184
2
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В центральном матче 24-го тура Ла Лиги встретятся два лидера чемпионата – «Реал» и «Жирона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Участие голеадора «Жироны» Артема Довбика остается под вопросом на этот матч, поскольку он получил повреждение на тренировке и пропустил последнюю игру.

Довбик заинтриговал, ответив на вопрос журналистов о своем участии в матче с «галактикос».

«Сыграю ли я против «Реала»? Это тайна», – сказал Артем.

Ранее испанские СМИ сообщили, что травма у Довбика оказалась незначительной и украинец готов сыграть против «сливочных».

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Источник Трибуна
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Комментарии 2
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chevars
Як там Жирона зіграє проти Реалу мені байдуже. Головне, щоб Артем вийшов грати проти босняків
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