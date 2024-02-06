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  4. В Испании рассказали детали о травме Довбика. Сможет сыграть с Реалом?
Испания
06 февраля 2024, 13:54 |
926
0

В Испании рассказали детали о травме Довбика. Сможет сыграть с Реалом?

К счастью, Артем избежал серьезной травмы

06 февраля 2024, 13:54 |
926
0
В Испании рассказали детали о травме Довбика. Сможет сыграть с Реалом?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик пропустил матч 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (0:0) из-за мышечного дискомфорта.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, украинский голеадор избежал серьезной травмы. После последних тестов стало понятно, что разрыва мениска у Артема нет, более того, Довбик перестал испытывать дискомфорт в этой области.

Сообщается, что Довбик должен быть готов принять участие в субботнем матче против «Реала» в Мадриде.

Ранее о травме Артема высказался наставник «Жироны» Мичел, который сообщил, что у украинца на самом деле незначительное повреждение.

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Артем Довбик травма Реал Мадрид Жирона смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Mundo Deportivo
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