В Испании рассказали детали о травме Довбика. Сможет сыграть с Реалом?

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик пропустил матч 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (0:0) из-за мышечного дискомфорта.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, украинский голеадор избежал серьезной травмы. После последних тестов стало понятно, что разрыва мениска у Артема нет, более того, Довбик перестал испытывать дискомфорт в этой области.

Сообщается, что Довбик должен быть готов принять участие в субботнем матче против «Реала» в Мадриде.

Ранее о травме Артема высказался наставник «Жироны» Мичел, который сообщил, что у украинца на самом деле незначительное повреждение.