В Испании рассказали детали о травме Довбика. Сможет сыграть с Реалом?
К счастью, Артем избежал серьезной травмы
26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик пропустил матч 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (0:0) из-за мышечного дискомфорта.
По информации испанского издания Mundo Deportivo, украинский голеадор избежал серьезной травмы. После последних тестов стало понятно, что разрыва мениска у Артема нет, более того, Довбик перестал испытывать дискомфорт в этой области.
Сообщается, что Довбик должен быть готов принять участие в субботнем матче против «Реала» в Мадриде.
Ранее о травме Артема высказался наставник «Жироны» Мичел, который сообщил, что у украинца на самом деле незначительное повреждение.
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