Тренер Жироны назвал серьезность травмы у Довбика. Когда сможет сыграть?
Мичел рассказал, что травма несерьезная
В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась сухой ничьей. Форвард Артем Довбик пропустил этот матч из-за травмы колена.
Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал повреждение в украинца и рассказал, что травма не является серьезной.
«Травма Довбика совсем незначительна. Если бы матч был, например, во вторник, то он мог бы сыграть», – подчеркнул Мичел.
Ранее сообщалось, что новые проведенные тесты исключили серьезную травму. Если не произойдет что-то непредсказуемое, то есть высокая вероятность участия Довбика в матче против «Реала» в следующем туре Ла Лиги.
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