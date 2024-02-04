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  4. Тренер Жироны назвал серьезность травмы у Довбика. Когда сможет сыграть?
Испания
04 февраля 2024, 12:59 | Обновлено 04 февраля 2024, 13:07
1011
1

Тренер Жироны назвал серьезность травмы у Довбика. Когда сможет сыграть?

Мичел рассказал, что травма несерьезная

04 февраля 2024, 12:59 | Обновлено 04 февраля 2024, 13:07
1011
1
Тренер Жироны назвал серьезность травмы у Довбика. Когда сможет сыграть?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась сухой ничьей. Форвард Артем Довбик пропустил этот матч из-за травмы колена.

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал повреждение в украинца и рассказал, что травма не является серьезной.

«Травма Довбика совсем незначительна. Если бы матч был, например, во вторник, то он мог бы сыграть», – подчеркнул Мичел.

Ранее сообщалось, что новые проведенные тесты исключили серьезную травму. Если не произойдет что-то непредсказуемое, то есть высокая вероятность участия Довбика в матче против «Реала» в следующем туре Ла Лиги.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Источник Marca
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etorfine
Тю, так до кінця сезону, чи до вівторка?))
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