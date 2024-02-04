Тренер Жироны назвал серьезность травмы у Довбика. Когда сможет сыграть?

В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась сухой ничьей. Форвард Артем Довбик пропустил этот матч из-за травмы колена.

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал повреждение в украинца и рассказал, что травма не является серьезной.

«Травма Довбика совсем незначительна. Если бы матч был, например, во вторник, то он мог бы сыграть», – подчеркнул Мичел.

Ранее сообщалось, что новые проведенные тесты исключили серьезную травму. Если не произойдет что-то непредсказуемое, то есть высокая вероятность участия Довбика в матче против «Реала» в следующем туре Ла Лиги.