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Испания
04 февраля 2024, 12:33 | Обновлено 04 февраля 2024, 12:39
1437
0

В Испании рассказали, сможет ли сыграть Довбик против Реала

У украинца есть возможность взять участие в следующем матче

04 февраля 2024, 12:33 | Обновлено 04 февраля 2024, 12:39
1437
0
В Испании рассказали, сможет ли сыграть Довбик против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик пропустил матч 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (0:0) из-за мышечного дискомфорта.

По информации испанского журналиста Нила Солы, украинский нападающий действительно испытывает дискомфорт в мениске, но новые проведенные тесты исключили наличие серьезной травмы. Если не произойдет что-то непредсказуемое, то есть высокая вероятность участия Довбика в матче против «Реала» в следующем туре Ла Лиги.

В этом сезоне Артем Довбик провел в Ла Лиге за «Жирону» 21 матч, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее спортивный врач высказался о травме Артема.

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Артем Довбик травма Ла Лига Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Источник Twitter
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