В Испании рассказали, сможет ли сыграть Довбик против Реала

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик пропустил матч 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (0:0) из-за мышечного дискомфорта.

По информации испанского журналиста Нила Солы, украинский нападающий действительно испытывает дискомфорт в мениске, но новые проведенные тесты исключили наличие серьезной травмы. Если не произойдет что-то непредсказуемое, то есть высокая вероятность участия Довбика в матче против «Реала» в следующем туре Ла Лиги.

В этом сезоне Артем Довбик провел в Ла Лиге за «Жирону» 21 матч, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее спортивный врач высказался о травме Артема.