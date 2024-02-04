Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема

3 февраля стало известно о том, что 26-летний украинский форварда «Жироны» Артем Довбик получил травму, из-за которой он пропустил матч 23-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (0:0).

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Довбика:

«Довбик подтвердил разрыв мениска!

Артем опроверг прогнозы испанской прессы по пропуску сезона, отметив, что «при разрыве мениска возвращаются через месяц».

Эти слова Артема не лишены смысла, ведь действительно во многих случаях восстановление может занять около месяца. К примеру, при травме первой степени и консервативном ее лечении. Также примерно через месяц можно вернуться после оперативного удаления части мениска или целого мениска.

Когда речь идет о второй степени повреждения, которое требует более длительного лечения, или сшивания мениска нитками, тогда речь идет о более длительном процессе реабилитации.

Относительно травм мениска выделяют 3 степени повреждения:

1 ст – легкий надрыв, консервативное лечение – от нескольких недель до 2 месяцев.

2 ст – может быть и консенративное, и оперативное лечение.

3 ст – всегда операция.

Готовимся услышать развернутый комментарий от клуба о степени травмы и плане лечения Артема.

Правда, слыша такие новости и настроение самого игрока точно внушает надежду и доверие, что все ограничится незначительной травмой или быстрым микроудалением поврежденной части мениска, которое позволит игроку быстро вернуться на поле», – написал Бабелюк.