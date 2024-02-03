Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
В украинца мышечный дискомфорт
В субботу, 3 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Реал Сосьедад».
Нападающий «Жироны» Артем Довбик неожиданно не попал в заявку на этот матч. Сообщается, что у украинца мышечный дискомфорт, который он ощутил на тренировке.
В этом сезоне Артем Довбик провел в Ла Лиге за «Жирону» 21 матч, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
Ранее Довбик попал в число претендентов на титул лучшего футболиста испанской «Жироны» по итогам января 2024 года.
COMUNICAT MÈDIC:— Girona FC (@GironaFC) February 3, 2024
Dovbyk i Juan Carlos són baixa pel partit d’avui per molèsties físiques.
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