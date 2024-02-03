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Испания
03 февраля 2024, 21:03 | Обновлено 03 февраля 2024, 22:01
7265
4

Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?

В украинца мышечный дискомфорт

03 февраля 2024, 21:03 | Обновлено 03 февраля 2024, 22:01
7265
4
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 3 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Реал Сосьедад».

Нападающий «Жироны» Артем Довбик неожиданно не попал в заявку на этот матч. Сообщается, что у украинца мышечный дискомфорт, который он ощутил на тренировке.

В этом сезоне Артем Довбик провел в Ла Лиге за «Жирону» 21 матч, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее Довбик попал в число претендентов на титул лучшего футболиста испанской «Жироны» по итогам января 2024 года.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Артем Довбик травма
Источник ФК Жирона
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Комментарии 4
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Nordenus
Следующая игра против Реала, решили видимо наверняка не рисковать
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+1
Mr Voevudskiy
Ну нашёл когда..
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+1
OKs100
Довбык, это как минимум треть команды...
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0
Swed
Боролся с Тайсоном Фьюри.)
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0
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