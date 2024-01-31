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  4. Получит очередное отличие? Довбик – номинант на почетное признание в Жироне
Испания
31 января 2024, 15:31 | Обновлено 31 января 2024, 15:36
595
0

Получит очередное отличие? Довбик – номинант на почетное признание в Жироне

Украинец могут признать лучшим игроком месяца

31 января 2024, 15:31 | Обновлено 31 января 2024, 15:36
595
0
Получит очередное отличие? Довбик – номинант на почетное признание в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик включен в число соискателей титула лучшего футболиста испанской команды по итогам январе 2024 года.

Кроме украинца, за признание также ведут борьбу Иван Мартин, Дэйли Блинд, Порту и Ян Коуту.

В январе Артем Довбик провел за «Жирону» шесть матчей, забил три гола, сделал два ассиста.

Ранее стало известно, что Довбик попал в список претендентов на звание лучшего футболиста января в чемпионате Испании.

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Артем Довбик Жирона Дэйли Блинд Ян Коуту
Источник ФК Жирона
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