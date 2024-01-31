Получит очередное отличие? Довбик – номинант на почетное признание в Жироне
Украинец могут признать лучшим игроком месяца
Нападающий «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик включен в число соискателей титула лучшего футболиста испанской команды по итогам январе 2024 года.
Кроме украинца, за признание также ведут борьбу Иван Мартин, Дэйли Блинд, Порту и Ян Коуту.
В январе Артем Довбик провел за «Жирону» шесть матчей, забил три гола, сделал два ассиста.
Ранее стало известно, что Довбик попал в список претендентов на звание лучшего футболиста января в чемпионате Испании.
Qui ha estat el jugador 🌟 del mes de gener?— Girona FC (@GironaFC) January 30, 2024
🪄 @ivanmartinn7
💗 @yancoutoo2
🦁 @portu
🇺🇦 Artem Dovbyk
🇳🇱 @BlindDaley
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