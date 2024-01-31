Получит очередное отличие? Довбик – номинант на почетное признание в Жироне

Нападающий «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик включен в число соискателей титула лучшего футболиста испанской команды по итогам январе 2024 года.

Кроме украинца, за признание также ведут борьбу Иван Мартин, Дэйли Блинд, Порту и Ян Коуту.

В январе Артем Довбик провел за «Жирону» шесть матчей, забил три гола, сделал два ассиста.

Ранее стало известно, что Довбик попал в список претендентов на звание лучшего футболиста января в чемпионате Испании.