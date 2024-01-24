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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Довбик номинирован на звание лучшего игрока января в Ла Лиге
Испания
24 января 2024, 15:03 |
799
2

ОФИЦИАЛЬНО. Довбик номинирован на звание лучшего игрока января в Ла Лиге

Украинец может второй раз подряд получить индивидуальное отличие

24 января 2024, 15:03 |
799
2
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик номинирован на звание лучшего игрока января в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик номинирован на звание лучшего игрока января в чемпионате Испании, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Также на награду претендуют Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Ферран Торрес («Барселона»), Иско («Бетис») и Кириан Родригес («Лас-Пальмас»).

Стоит отметить, что Артем третий раз подряд номинирован на получение этой индивидуальной награды. Если он выиграет награду в этом месяце, то она станет для него второй подряд.

В этом сезоне Ла Лиги Артем Довбик провел 20 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. В частности, он забил 3 гола и отдал 1 ассист в 3 матчах, состоявшихся в январе.

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу лучший игрок Дани Карвахаль Ферран Торрес Иско Реал Мадрид Бетис Барселона Лас-Пальмас
Источник LaLiga
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