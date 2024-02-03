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  4. Довбик прокомментировал новость о своей травме
Испания
03 февраля 2024, 23:18 |
1424
0

Довбик прокомментировал новость о своей травме

Артем считает, что сможет восстановиться через месяц

03 февраля 2024, 23:18 |
1424
0
Довбик прокомментировал новость о своей травме
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик прокомментировал новость о своей травме:

«Есть небольшое повреждение. Проводим углубленное исследование. При разрыве возвращаются за месяц, поэтому пишут неправду».

Напомним, ранее испанское издание Mundo Deportivo сообщало, что Артем Довбик может пропустить остаток сезона 2023/24 и чемпионат Европы из-за травмы мениска.

В этом сезоне Артем Довбик провел в Ла Лиге за «Жирону» 21 матч, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Источник Трибуна
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