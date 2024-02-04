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Чемпионат Испании
Жирона
03.02.2024 22:00 – FT 0 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
04 февраля 2024, 00:01 | Обновлено 04 февраля 2024, 00:39
1435
10

Ничья перед битвой с галактикос. Жирона и Реал Сосьедад голов не забили

«Жирона» не смогла одержать победу на своем поле

04 февраля 2024, 00:01 | Обновлено 04 февраля 2024, 00:39
1435
10
Ничья перед битвой с галактикос. Жирона и Реал Сосьедад голов не забили
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 23 тура испанской Ла Лиге «Жирона» на стадионе «Монтиливи» принимала «Реал Сосьедад». Матч завершился безголевой ничьей.

Своим партнерам не мог помочь украинец Артем Довбик, пропускавший встречу из-за повреждения. Зато другой наш соотечественник, Виктор Цыганков, вышел в стартовом составе «Жироны».

Матч начался с неприятности для гостей: несовместимое с продолжением игры повреждение получил Одриосола. А первый по-настоящему опасный момент создал Цыганков. Украинец заработал штрафной и сам его исполнил, но Ремиро выручил свою команду.

В середине первого тайма «бело-красные» заметно активизировались, и это принесло им результат: Эррера отправил мяч в ворота соперников. Правда, видеоассистенты усмотрели оффсайд у Савио в начальной фазе атаки, так что счет не изменился. Вскоре сыгравший на добивании Оярсабаль отправил мяч в ворота «Жироны», но и здесь гол не был засчитан из-за оффсайда.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором тайме игровым преимуществом владели футболисты «Сосьедада». Самый убойный момент не реализовал Мендес, с ударом которого эффектно справился Гассанига. Хозяева лишь в конце поединка начали оказывать давление на штрафную соперников. Вырвать победу для своей команды мог Валери, но он после прострела Коуту не попал в ворота.

«Жирона» продолжает оставаться на втором месте Ла Лиги и в следующем туре встретится с мадридским «Реалом». Свое предыдущее поражение в турнире «бело-красные» потерпели именно в противостоянии с «галактикос», которое состоялось в конце сентября прошлого года.

Ла Лига. 23 тур.

«Жирона» – «Реал Сосьедад» – 0:0

Предупреждения: Эррера (88) – Туррьентес (21), Мендес (45+1), Субельдия (64)

«Жирона»: Гассанига, Коуту, Э.Гарсия, Блинд, Гутьеррес, Эррера, А.Гарсия (Солис Ромеро, 80), Цыганков (Валери, 80), И.Мартин (Торре, 70), Савио, Порту (Стуани, 70)

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Одриосола (Арамбуру, 4), Субельдия, Пачеко, Галан, Беккер (Барренечеа, 52), Туррьентес (Мерино, 52), Субименди, Оярсабаль, А.Силва (Садик, 87), Мендес (Оласагасти, 87)

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Стадион «Монтиливи» (Жирона, Испания)

ЖИРОНА – РЕАЛ СОСЬЕДАД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Octopus
Без Довбика Жирона обычный середняк. Пока на Довбике висит по три игрока это позволяет хваленым Савио, Порту, Гарсие, Эррере и прочим забивать.
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+2
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Pavel_i_CO
Ніколи не думав, що в мадридському дербі доведеться вболівати за Атлетіко. 
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0
introvert
Жирону без Довбика не впізнати. В обороні-то команда непереконлива традиційно, а от атакуючий потенціал зменшився в рази.
Та й в обороні стало сутужніше. З Артемом захисники суперника думали лише про захист, опікали українця втрьох-вчотирьох, а без нього їм тепер повна свобода дій. Коротше, можна забути про чемпіонство в Ла Лізі. Воно й раніше було ілюзорною мрією для команди з провінційного містечка, а вже тепер... 
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0
Bond
думаю що Жирона поступово здується... Лестера №2 не буде, нажаль... у Жирони немає такого набору гравців як у Реала, Барселони, Атлетіко. Якщо хтось вибуває з основи, то це вже велика проблема
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-1
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OKs100
Без Довбыка Жирона превращается в средняк, а если ещё и без Циганкова, то и того хуже.
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-2
u6464u
Це була супергра , але прикро такий гол арбітри вкрали в Жирони , прикро , прикро , в цей день складалось все проти Жирони.
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-2
Boodya
Це треш, а не гра, але є ще 15 турів
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-2
KirTheKing
если итальянец будет ставить кепу, шансы у жироны на чемпионство возрастают в разы. но проблема в том, что макаронник не такой дурак как пишут в спортивных заголовках..
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-5
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