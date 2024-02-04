Ничья перед битвой с галактикос. Жирона и Реал Сосьедад голов не забили

В рамках 23 тура испанской Ла Лиге «Жирона» на стадионе «Монтиливи» принимала «Реал Сосьедад». Матч завершился безголевой ничьей.

Своим партнерам не мог помочь украинец Артем Довбик, пропускавший встречу из-за повреждения. Зато другой наш соотечественник, Виктор Цыганков, вышел в стартовом составе «Жироны».

Матч начался с неприятности для гостей: несовместимое с продолжением игры повреждение получил Одриосола. А первый по-настоящему опасный момент создал Цыганков. Украинец заработал штрафной и сам его исполнил, но Ремиро выручил свою команду.

В середине первого тайма «бело-красные» заметно активизировались, и это принесло им результат: Эррера отправил мяч в ворота соперников. Правда, видеоассистенты усмотрели оффсайд у Савио в начальной фазе атаки, так что счет не изменился. Вскоре сыгравший на добивании Оярсабаль отправил мяч в ворота «Жироны», но и здесь гол не был засчитан из-за оффсайда.

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Во втором тайме игровым преимуществом владели футболисты «Сосьедада». Самый убойный момент не реализовал Мендес, с ударом которого эффектно справился Гассанига. Хозяева лишь в конце поединка начали оказывать давление на штрафную соперников. Вырвать победу для своей команды мог Валери, но он после прострела Коуту не попал в ворота.

«Жирона» продолжает оставаться на втором месте Ла Лиги и в следующем туре встретится с мадридским «Реалом». Свое предыдущее поражение в турнире «бело-красные» потерпели именно в противостоянии с «галактикос», которое состоялось в конце сентября прошлого года.

Ла Лига. 23 тур.

«Жирона» – «Реал Сосьедад» – 0:0

Предупреждения: Эррера (88) – Туррьентес (21), Мендес (45+1), Субельдия (64)

«Жирона»: Гассанига, Коуту, Э.Гарсия, Блинд, Гутьеррес, Эррера, А.Гарсия (Солис Ромеро, 80), Цыганков (Валери, 80), И.Мартин (Торре, 70), Савио, Порту (Стуани, 70)

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Одриосола (Арамбуру, 4), Субельдия, Пачеко, Галан, Беккер (Барренечеа, 52), Туррьентес (Мерино, 52), Субименди, Оярсабаль, А.Силва (Садик, 87), Мендес (Оласагасти, 87)

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Стадион «Монтиливи» (Жирона, Испания)

ЖИРОНА – РЕАЛ СОСЬЕДАД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА