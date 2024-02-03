3 февраля на «Монтиливи» пройдет матч 23-го тура Примеры Испании, в котором «Жирона» встретится с «Реал Сосьедад». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда в любом случае станет сенсацией этого сезона как минимум испанского масштаба. Нет, жирондинцы были и так хороши: новичок, наконец-то вернувшийся в Примеру, они закончили в верхней части сезона. А в этой темпораде удается и вовсе лидировать, заставляя УЕФА выдавать заявления о том, что в Лигу чемпионов не допустят из-за того, что владельцы те же, что и у Манчестер Сити. Хотя РБ Лейпциг с Ред Булл (Зальцбург) вполне помещались в турнире, более того, сражались друг с другом в одной группе. О том, насколько получается превосходить ожидания, показывает Довбик: подписанный летом из Днепра украинец идет среди лучших бомбардиров. В итоге, победив не без труда Сельту, выскочка остается в лидерах дивизиона. Параллельно в кубке Мальорка больно щелкнула по носу, быстро забив трижды и выбив соперника. Тот, впрочем, полностью посвятит себя приятной гонке.

Реал Сосьедад

Клуб свой пик пережил в прошлом сезоне (хотя, конечно, Альгуасиль выигрывал до этого и кубков). Прошлой весной именно чурри-урдин смогли воспользоваться кризисом Севильи и заняли ее место в квартете лидеров Примеры. Это вернуло наконец-то представителя Сан-Себастьяна в Лигу чемпионов, где он смог пробиться в плей-офф, еще и выиграв 1-е место в компании с Интером. Да и в кубке уже получилось, выиграв на выезде у Сельты, пробиться в полуфинал. Но в Примере уж очень много потерь очков, пусть даже в основном в формате ничьих, а не поражений - баранок только 4 было. Вот и с Райо Вальекано закончили разделом баллов: сыграли без голов, на 0-0.

Статистика личных встреч

В рамках Примеры чурри-урдин не проигрывали. Но при этом они 5 из 7 матчей с жирондинцами, в том числе и в августе (1-1) свели вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы пока что верят в Довбика и компанию. Рискнем поставить на новую победу Жироны (коэффициент - 2,14).