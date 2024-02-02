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Чемпионат Испании
Жирона
03.02.2024 22:00 - : -
Реал Сосьедад
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Испания
02 февраля 2024, 21:19 | Обновлено 02 февраля 2024, 21:20
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Жирона – Реал Сосьедад. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23 тура испанской Ла Лиги

02 февраля 2024, 21:19 | Обновлено 02 февраля 2024, 21:20
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Жирона – Реал Сосьедад. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 февраля, состоится поединок 23 тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Реал Сосьедад». Матч пройдет на стадионе «Монтиливи», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Жирона» занимает второе место в турнирной таблице, на два очка отставая от мадридского «Реала». «Бело-красные» в национальном чемпионате не проигрывают с октября прошлого года, когда они уступили именно «галактикос». Кроме того, команда, за которую выступают украинцы Довбик и Цыганков, на данный момент забила наибольшее количество голов в турнире. «Реал Сосьедад» занимает шестую позицию. В первом круге соперники сыграли вничью со счетом 1:1. В начале матча «бело-голубые» открыли счет, а во втором тайме Довбик сравнял результат, забив свой дебютный гол за «Жирону».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Реал Сосьедад», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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