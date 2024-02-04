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Чемпионат Испании
Жирона
03.02.2024 22:00 – FT 0 : 0
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 февраля 2024, 01:05 | Обновлено 04 февраля 2024, 01:23
144
0

Жирона – Реал Сосьедад – 0:0. Без Довбика и без голов. Видеообзор матча

3 февраля прошел матч 23-го тура Ла Лиги

04 февраля 2024, 01:05 | Обновлено 04 февраля 2024, 01:23
144
0
Жирона – Реал Сосьедад – 0:0. Без Довбика и без голов. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Жирона» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч закончился со счетом 0:0. Команды почти не создавали моментов, наиграв в общей сложности на 0.93 xG.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле 80 минут, а его соотечественник и одноклубник Артем Довбик пропустил матч из-за травмы колена.

Жирона – Реал Сосьедад – 0:0

Видеообзор матча

События матча

90’
Мигель Мичел (Жирона) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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