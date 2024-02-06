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WTA
06 февраля 2024, 18:09 | Обновлено 06 февраля 2024, 18:14
393
3

Калинина добыла первую победу в 2024 году

Ангелина оказалась сильнее Лючии Бронцетти в Абу-Даби

06 февраля 2024, 18:09 | Обновлено 06 февраля 2024, 18:14
393
3
Калинина добыла первую победу в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) успешно начала борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде украинка переиграла Лючию Бронцетти из Италии (№53 WTA), которая сыграла в основе в статусе лаки-лузера после снятия Паулы Бадосы.

Абу-Даби. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 7:6(1)

Это была вторая встреча теннисисток, украинка выиграла обе.

Для Ангелины это первая победа в 2024 году. Ранее она проиграла три матча.

В следующем раунде Калинина сыграет с Людмилой Самсоновой (№15 WTA), которая обыграла Лесю Цуренко (№37 WTA).

По теме:
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Леся Цуренко – Людмила Самсонова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина WTA Абу-Даби Лючия Бронцетти
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Fdail
Що ж, будемо вважати це поступовим очухуванням Ангеліни й чекаємо, що це відновлення відбудеться на ґрунті.  Далі Самсон, сподівався, що вона буде з формою рівня Австралії , але все ж арабський хард для неї менш успішний тільки порівняно з американським , то шансів украй мало. Але людочка  така гравчиня , що не славиться неймовірними вольовими якостями. Можна на багато не очікувати, але складати лапки також не треба. 
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Александр Ад
Дуже важлива перемога ,насамперед в психологічному плані.В середині 2 сету фізіка у Гелі стала подсідати і витягла сет на морально-волевих,молодець.В наступному матчі буде набагато важче.
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