Калинина добыла первую победу в 2024 году

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) успешно начала борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде украинка переиграла Лючию Бронцетти из Италии (№53 WTA), которая сыграла в основе в статусе лаки-лузера после снятия Паулы Бадосы.

Абу-Даби. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 7:6(1)

Это была вторая встреча теннисисток, украинка выиграла обе.

Для Ангелины это первая победа в 2024 году. Ранее она проиграла три матча.

В следующем раунде Калинина сыграет с Людмилой Самсоновой (№15 WTA), которая обыграла Лесю Цуренко (№37 WTA).