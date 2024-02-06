Калинина добыла первую победу в 2024 году
Ангелина оказалась сильнее Лючии Бронцетти в Абу-Даби
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) успешно начала борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
В первом раунде украинка переиграла Лючию Бронцетти из Италии (№53 WTA), которая сыграла в основе в статусе лаки-лузера после снятия Паулы Бадосы.
Абу-Даби. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 7:6(1)
Это была вторая встреча теннисисток, украинка выиграла обе.
Для Ангелины это первая победа в 2024 году. Ранее она проиграла три матча.
В следующем раунде Калинина сыграет с Людмилой Самсоновой (№15 WTA), которая обыграла Лесю Цуренко (№37 WTA).
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