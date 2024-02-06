Матча с Калининой не будет. Цуренко не справилась с Самсоновой в Абу-Даби

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде украинка проиграла Людмиле Самсоновой (№15 WTA).

Абу-Даби. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Людмила Самсонова – 0:6, 1:6

Это была вторая встреча теннисисток, первую украинка тоже проиграла.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Ангелиной Калининой (№32 WTA) или Лючией Бронцетти (№53 WTA).