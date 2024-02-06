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  4. Матча с Калининой не будет. Цуренко не справилась с Самсоновой в Абу-Даби
WTA
06 февраля 2024, 17:56 | Обновлено 06 февраля 2024, 18:01
626
4

Матча с Калининой не будет. Цуренко не справилась с Самсоновой в Абу-Даби

Леся проиграла матч первого раунда

06 февраля 2024, 17:56 | Обновлено 06 февраля 2024, 18:01
626
4
Матча с Калининой не будет. Цуренко не справилась с Самсоновой в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде украинка проиграла Людмиле Самсоновой (№15 WTA).

Абу-Даби. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Людмила Самсонова – 0:6, 1:6

Это была вторая встреча теннисисток, первую украинка тоже проиграла.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Ангелиной Калининой (№32 WTA) или Лючией Бронцетти (№53 WTA).

По теме:
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Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко Людмила Самсонова WTA Абу-Даби
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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introvert
З такою динамікою виступів проти "нейтралок" Леся скоро стане анекдотичним персонажем на болотах.
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+2
Vlad Holl
Що значить не впоралася ? З тріском програла . Солодка цукерочка для ватниць.
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+1
Василий Гредюшкин
Що  тут   скажеш ..Ганьба.
Ответить
0
paw
Приблизно такий же буде й рахунок гри рашистки з Калініною! Бо самсонова - значно сильніша за рівнем майстерності тенісистка, хто б чого не казав!
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-2
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