WTA06 февраля 2024, 17:56 | Обновлено 06 февраля 2024, 18:01
626
4
Матча с Калининой не будет. Цуренко не справилась с Самсоновой в Абу-Даби
Леся проиграла матч первого раунда
06 февраля 2024, 17:56 | Обновлено 06 февраля 2024, 18:01
626
4
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
В первом раунде украинка проиграла Людмиле Самсоновой (№15 WTA).
Абу-Даби. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Людмила Самсонова – 0:6, 1:6
Это была вторая встреча теннисисток, первую украинка тоже проиграла.
Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Ангелиной Калининой (№32 WTA) или Лючией Бронцетти (№53 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 февраля 2024, 09:44 0
Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре
Другие виды | 06 февраля 2024, 06:23 0
Главные новости за 5 февраля на Sport.ua
Теннис | 06.02.2024, 08:21
Футбол | 06.02.2024, 09:38
Футбол | 06.02.2024, 12:17
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
З такою динамікою виступів проти "нейтралок" Леся скоро стане анекдотичним персонажем на болотах.
Що значить не впоралася ? З тріском програла . Солодка цукерочка для ватниць.
Що тут скажеш ..Ганьба.
Приблизно такий же буде й рахунок гри рашистки з Калініною! Бо самсонова - значно сильніша за рівнем майстерності тенісистка, хто б чого не казав!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.02.2024, 11:34 5
05.02.2024, 06:10
05.02.2024, 12:48 9
04.02.2024, 23:57 21
04.02.2024, 16:32 1
04.02.2024, 21:22 2