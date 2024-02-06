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  4. Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Испания
06 февраля 2024, 09:38 |
381
1

Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?

Тренеры «галактикос» считают Лунина лучше Кепы

06 февраля 2024, 09:38 |
381
1
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

По информации журналиста Марио Кортегана, после этого матча тренерский штаб «Реала» сошелся во мнении, что вратарь Андрей Лунин прогрессирует, несмотря на некоторые неудачи. Он освободился от давления единичных матчей в качестве замены Куртуа. Они также считают, что украинец сильнее, чем Кепа Аррисабалага, особенно превосходит испанца в игре в воздухе.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Андрею Лунину продление контракта. Но сам украинец пока не определился со своим будущим.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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vh
Прес служба Реала вже трохи набридла цими зливами інфи на кожен пук бід видом супер інсайдів
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