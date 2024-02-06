Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?

4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

По информации журналиста Марио Кортегана, после этого матча тренерский штаб «Реала» сошелся во мнении, что вратарь Андрей Лунин прогрессирует, несмотря на некоторые неудачи. Он освободился от давления единичных матчей в качестве замены Куртуа. Они также считают, что украинец сильнее, чем Кепа Аррисабалага, особенно превосходит испанца в игре в воздухе.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Андрею Лунину продление контракта. Но сам украинец пока не определился со своим будущим.