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  4. Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Испания
05 февраля 2024, 11:34 |
1595
2

Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?

Украинский вратарь не принял решение о своем будущем

05 февраля 2024, 11:34 |
1595
2
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» начал изучать вопрос о продлении контракта с украинским голкипером Андреем Луниным.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, сейчас нет причин сомневаться, что «Реал» предложит Андрею Лунину продление контракта. Клуб очень доволен и верит, что украинец идеально подходит для будущего «сливочных». Но сейчас нет уверенности в том, что хочет сам Лунин, уйти или остаться, украинец пока не определился со своим будущим.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 6 раз сохранил ворота нетронутыми.

Ранее Карло Анчелотти похвалил Лунина за матч против «Атлетико».

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Источник: конкурент Зинченко согласился продлить контракта с Арсеналом
Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин продление контракта
Источник Twitter
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Комментарии 2
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JLF
кільки разів на день ви будете постити одне і те ж? Ну реально! Кожен день! Невже немає більше тем?
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