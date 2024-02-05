Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?

Мадридский «Реал» начал изучать вопрос о продлении контракта с украинским голкипером Андреем Луниным.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, сейчас нет причин сомневаться, что «Реал» предложит Андрею Лунину продление контракта. Клуб очень доволен и верит, что украинец идеально подходит для будущего «сливочных». Но сейчас нет уверенности в том, что хочет сам Лунин, уйти или остаться, украинец пока не определился со своим будущим.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 6 раз сохранил ворота нетронутыми.

Ранее Карло Анчелотти похвалил Лунина за матч против «Атлетико».