А Мудрик? Некоторые игроки Челси жалеют, что подписали длительные контракты

После покупки «Челси» группой инвесторов во главе с Тоддом Боэли лондонский клуб начал вести агрессивную политику на трансферном рынке, подписывая молодых игроков за невероятные деньги и оформляя с новичками очень длительные контракты.

В частности, украинец Михаил Мудрик оформил с «Челси» трудовое соглашение на 8,5 лет, как и Энцо Фернандес. Контракты Мойсеса Кайседо и Николаса Джексона действуют до лета 2031 года, а еще девять игроков «синих» имеют действующие соглашения до 2030 года.

Как сообщает Metro со ссылкой на The Athletic, некоторые из новичков «Челси», приобретенных клубом при Боэли, в частном порядке уже выразили сожаление по поводу подписанных ими долгосрочных контрактов.

Футболисты не видят того «грандиозного проекта», который им изначально был обещан.

В текущем розыгрыше АПЛ «Челси» испытывает большие трудности: команда Почеттино занимает 11-е место в турнирной таблице после 23 сыгранных игр.