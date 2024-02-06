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  4. А Мудрик? Некоторые игроки Челси жалеют, что подписали длительные контракты
Англия
06 февраля 2024, 22:32 |
1920
9

А Мудрик? Некоторые игроки Челси жалеют, что подписали длительные контракты

Футболисты считают, что их обманули с «грандиозным проектом»

06 февраля 2024, 22:32 |
1920
9
А Мудрик? Некоторые игроки Челси жалеют, что подписали длительные контракты
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

После покупки «Челси» группой инвесторов во главе с Тоддом Боэли лондонский клуб начал вести агрессивную политику на трансферном рынке, подписывая молодых игроков за невероятные деньги и оформляя с новичками очень длительные контракты.

В частности, украинец Михаил Мудрик оформил с «Челси» трудовое соглашение на 8,5 лет, как и Энцо Фернандес. Контракты Мойсеса Кайседо и Николаса Джексона действуют до лета 2031 года, а еще девять игроков «синих» имеют действующие соглашения до 2030 года.

Как сообщает Metro со ссылкой на The Athletic, некоторые из новичков «Челси», приобретенных клубом при Боэли, в частном порядке уже выразили сожаление по поводу подписанных ими долгосрочных контрактов.

Футболисты не видят того «грандиозного проекта», который им изначально был обещан.

В текущем розыгрыше АПЛ «Челси» испытывает большие трудности: команда Почеттино занимает 11-е место в турнирной таблице после 23 сыгранных игр.

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Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ Тодд Боэли Энцо Фернандес Мойсес Кайседо Николас Джексон
Источник The Athletic
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Комментарии 9
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Harun Bakircioğlu
Мудрик точно не жалеет, кто ему еще будет столько платить.
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+1
Raien
Ім забули сказати, що задля "грандіозного проекту" саме їм треба показувати стабільний високий рівень.
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+1
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Volodymyr Shevchenko
Откаты, догадайтесь кому
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+1
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Volodymyr Shevchenko
Ну вообще, если не почеттино тренер будет - все может быть, там тоже лярды крутятся
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0
Gargantua
а что длинные доллары получили, они не жалеют?
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-3
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