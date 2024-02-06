Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Испанский вратарь не теряет надежды вернуть место в старте
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел три последних матча за мадридский клуб в стартовом составе, вытеснив своего конкурента, испанского голкипера, Кепу Аррисабалагу.
По информации Bernabéu Digital, испанский вратарь не в восторге от того, что Карло Анчелотти стал доверять больше игрового времени именно украинскому голкиперу. Сообщается, что баск не теряет надежды и планирует и дальше конкурировать за место в стартовом составе «Реала» в следующих матчах и попытается доказать тренерскому штабу свою ценность.
Ранее сообщалось, что «Реал» принял окончательное решение по поводу будущего Кепы. Повлиял Лунин.
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