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  4. Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Испания
06 февраля 2024, 17:05 |
780
1

Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?

Испанский вратарь не теряет надежды вернуть место в старте

06 февраля 2024, 17:05 |
780
1
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел три последних матча за мадридский клуб в стартовом составе, вытеснив своего конкурента, испанского голкипера, Кепу Аррисабалагу.

По информации Bernabéu Digital, испанский вратарь не в восторге от того, что Карло Анчелотти стал доверять больше игрового времени именно украинскому голкиперу. Сообщается, что баск не теряет надежды и планирует и дальше конкурировать за место в стартовом составе «Реала» в следующих матчах и попытается доказать тренерскому штабу свою ценность.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял окончательное решение по поводу будущего Кепы. Повлиял Лунин.

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Реал Мадрид Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Bernabéu Digital
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Cruyff
Лунін виявився не слабаком, яким його вважав/вважали. 
Ясно, що практично не реально виграти конкуренцію в найкращих воротарів у футбольному світі, які приходять грати в основу Реала.
Але Ларіса Бродяга теж не рядовий хлопчик, встиг немало пограти в Ла Лізі та в типовому клубі АПЛ. 
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