Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел три последних матча за мадридский клуб в стартовом составе, вытеснив своего конкурента, испанского голкипера, Кепу Аррисабалагу.

По информации Bernabéu Digital, испанский вратарь не в восторге от того, что Карло Анчелотти стал доверять больше игрового времени именно украинскому голкиперу. Сообщается, что баск не теряет надежды и планирует и дальше конкурировать за место в стартовом составе «Реала» в следующих матчах и попытается доказать тренерскому штабу свою ценность.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял окончательное решение по поводу будущего Кепы. Повлиял Лунин.