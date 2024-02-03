Реал принял окончательное решение о будущем Кепы. Повлиял Лунин

Мадридский «Реал» определился с будущим испанского вратаря Кепы Аррисабалаги, арендованного у лондонского «Челси».

По информации испанского издания Relevo, Кепа не убедил тренерский штаб «галактикос» в своей надежности, баск много ошибается в последних матчах и проиграл борьбу за место первого номера. Конкурент Кепы за место в старте Андрей Лунин, наоборот, приятно удивил тренеров и руководство «Реала». Таким образом, «королевский клуб» принял решение сделать ставку на Лунина и Тибо Куртуа в следующем сезоне и распрощаться с Аррисабалагой.

Ранее сообщалось, что итальянский наставник Карло Анчелотти собрал всю команду на тренировочной базе и объявил, что Лунин теперь будет основным вратарем.