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Испания
03 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 04 февраля 2024, 00:44
2318
0

Реал принял окончательное решение о будущем Кепы. Повлиял Лунин

Испанский вратарь покинет «сливочных» после завершения сезона

03 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 04 февраля 2024, 00:44
2318
0
Реал принял окончательное решение о будущем Кепы. Повлиял Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Мадридский «Реал» определился с будущим испанского вратаря Кепы Аррисабалаги, арендованного у лондонского «Челси».

По информации испанского издания Relevo, Кепа не убедил тренерский штаб «галактикос» в своей надежности, баск много ошибается в последних матчах и проиграл борьбу за место первого номера. Конкурент Кепы за место в старте Андрей Лунин, наоборот, приятно удивил тренеров и руководство «Реала». Таким образом, «королевский клуб» принял решение сделать ставку на Лунина и Тибо Куртуа в следующем сезоне и распрощаться с Аррисабалагой.

Ранее сообщалось, что итальянский наставник Карло Анчелотти собрал всю команду на тренировочной базе и объявил, что Лунин теперь будет основным вратарем.

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Челси
Источник Relevo
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