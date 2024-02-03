Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина

В четверг, 1 февраля, состоялся перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Хетафе» и мадридский «Реал». «Королевский клуб» торжествовал со счетом 2:0.

Вратарь Андрей Лунин вышел в старте и провел «сухой» матч. По информации Defensa Central, именно после этой игры Карло Анчелотти принял ключевое решение относительно украинца. Андрей своей надежной игрой вызвал восхищение у итальянского тренера и теперь именно Лунин должен сыграть в ключевых матчах против «Атлетико», «Жироны» и в противостоянии с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала ЛЧ.

Анчелотти собрал всю команду на тренировочной базе и объявил, что Лунин теперь станет основным вратарем.

Сообщается, что Анчелотти будет доверять место Лунину в основном составе до возвращения травмированного Тибо Куртуа.

Ранее Лунина похвалил президент «сливочных» Флорентино Перес.