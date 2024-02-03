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  4. Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Испания
03 февраля 2024, 00:10 |
2013
1

Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина

Украинский вратарь будет основным до возвращения Куртуа

03 февраля 2024, 00:10 |
2013
1
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

В четверг, 1 февраля, состоялся перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Хетафе» и мадридский «Реал». «Королевский клуб» торжествовал со счетом 2:0.

Вратарь Андрей Лунин вышел в старте и провел «сухой» матч. По информации Defensa Central, именно после этой игры Карло Анчелотти принял ключевое решение относительно украинца. Андрей своей надежной игрой вызвал восхищение у итальянского тренера и теперь именно Лунин должен сыграть в ключевых матчах против «Атлетико», «Жироны» и в противостоянии с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала ЛЧ.

Анчелотти собрал всю команду на тренировочной базе и объявил, что Лунин теперь станет основным вратарем.

Сообщается, что Анчелотти будет доверять место Лунину в основном составе до возвращения травмированного Тибо Куртуа.

Ранее Лунина похвалил президент «сливочных» Флорентино Перес.

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Карло Анчелотти Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник DefensaCentral
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