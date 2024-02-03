Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Украинский вратарь будет основным до возвращения Куртуа
В четверг, 1 февраля, состоялся перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Хетафе» и мадридский «Реал». «Королевский клуб» торжествовал со счетом 2:0.
Вратарь Андрей Лунин вышел в старте и провел «сухой» матч. По информации Defensa Central, именно после этой игры Карло Анчелотти принял ключевое решение относительно украинца. Андрей своей надежной игрой вызвал восхищение у итальянского тренера и теперь именно Лунин должен сыграть в ключевых матчах против «Атлетико», «Жироны» и в противостоянии с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала ЛЧ.
Анчелотти собрал всю команду на тренировочной базе и объявил, что Лунин теперь станет основным вратарем.
Сообщается, что Анчелотти будет доверять место Лунину в основном составе до возвращения травмированного Тибо Куртуа.
Ранее Лунина похвалил президент «сливочных» Флорентино Перес.
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