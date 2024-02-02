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  4. Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
Испания
02 февраля 2024, 09:22 |
4588
1

Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?

Президент «сливочных» похвалил украинского голкипера

02 февраля 2024, 09:22 |
4588
1
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
e-noticies.cat. Флорентино Перес и Андрей Лунин

В четверг, 1 февраля, состоялся перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Хетафе» и мадридский «Реал». «Королевский клуб» торжествовал со счетом 2:0.

После матча президент «королевского клуба» Флорентино Перес спустился в раздевалку «сливочных», чтобы похвалить игроков. Испанец обратился также и к украинцу Андрею Лунину, который провел сухой матч.

«Какой матч ты провел! Очень хорошо», – сказал Перес украинцу.

Ранее наставник «галактикос» Карло Анчелотти прокомментировал матч с «Хетафе», в котором Лунин отыграл на ноль

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Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Хетафе - Реал Флорентино Перес
Источник DefensaCentral
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