Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?

В четверг, 1 февраля, состоялся перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Хетафе» и мадридский «Реал». «Королевский клуб» торжествовал со счетом 2:0.

После матча президент «королевского клуба» Флорентино Перес спустился в раздевалку «сливочных», чтобы похвалить игроков. Испанец обратился также и к украинцу Андрею Лунину, который провел сухой матч.

«Какой матч ты провел! Очень хорошо», – сказал Перес украинцу.

Ранее наставник «галактикос» Карло Анчелотти прокомментировал матч с «Хетафе», в котором Лунин отыграл на ноль