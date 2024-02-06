Гол Яремчука, ассист Мудрика, травмы Довбика и Зинченко

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Неплохой матч Лунина, но не без ошибок

«Реал» поделил очки в дерби Мадрида с «Атлетико» – 1:1.

«Сливочные» открыли счет в первом тайме. «Матрасники» сравняли уже в добавленное к матчу время.

Андрей Лунин защищал ворота «Реала». На старте поединка Альваро Мората пробивал с острого угла. Удар испанца получился не очень удачным – Лунин с ударом справился. Хотя отразил мяч украинский вратарь не очень удачно. Хорошо, что никого не было на добивании.



В следующем моменте реакция Лунина спасла его после неудачного выхода из ворот. После подачи Лунин не успел к мячу, оставшись в полупозиции. Аксель Витсель пробивал головой по воротам. Выставленные руки украинского голкипера помешали мячу залететь в ворота.

«Атлетико» был близок к голу после подачи углового. Лунин остался на линии и не пошел на перехват. Подача прошла вдоль ворот. Только чудом никто из игроков «матрасников» ее не замкнул.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В начале второго тайма «Атлетико» забил после углового. Игроки «матрасников» очень умело заблокировали Лунина на линии ворот. Стефан Савич головой переправил мяч из пределов вратарской, но Лунина спас офсайд Сауля, который мешал вратарю.

Под конец встречи Лунин спас «Реал» после удара пяткой Антуана Гризманна с близкого расстояния. Украинский вратарь умело расширил объемы тела и заблокировал удар француза.



В случае с пропущенным голом вины Лунина нет никакой. Защитники «Реала» не разобрались, кто будет играть по мячу. Шансов спасти ситуацию у Лунина не было. Начо и Карвахаль понадеялись друг на друга. Проблема в том, что вратарь должен руководить своими защитниками. Возможно, Андрею не стоило так далеко выходить из ворот.

«Реал» опережает «Жирону» на вершине турнирной таблицы на два очка.

Цыганков мог забить со штрафного

«Жирона» дома поделила очки с «Реал Сосьедадом» – 0:0.

Матч прошел в равной борьбе. У каждой из команд были свои моменты, но никто забить не сумел.

Артем Довбик получил травму и не попал в заявку каталонцев. Сроки восстановления Артема остаются неизвестными.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и был заменен в конце игры. Особенно украинский полузащитник ничем не отличился. Растворился на поле. Напоминал о себе только в определенных моментах.

На старте поединка Цыганков исполнил опасный штрафной, который заработал сам. Удар украинца парировал вратарь гостей Алекс Ремиро. Виктор хорошо перекинул стенку, но реакция испанского вратаря не позволила забить гол. Это был самый острый момент для Виктора в атаке. В остальном – работал на команду, выполнил много черновой работы, несколько раз подстраховал защитников. Цыганков еще не набрал своих лучших игровых и физических кондиций после травмы.

«Жирона» отстает от лидера Ла Лиги «Реала» на два очка.



Победный гол Яремчука

«Валенсия» победила дома «Альмерию» – 2:1.

«Летучие мыши» забили дважды в первом тайме. После перерыва гости ответили одним мячом, но большего сделать не смогли.

Роман Яремчук вышел в стартовом составе и отыграл 69 минут. На старте поединка украинский нападающий выходил на ворота под острым углом. Удар Романа получился неточным, кроме того, арбитр затем зафиксировал сомнительный офсайд. Если бы гол был забит, то у VAR были все шансы стать на сторону Яремчука.

Через несколько минут форвард сборной Украины упал в штрафной гостей, но судья не поставил пенальти. Защитник «Альмерии» руками держал Яремчука. Арбитр откровенно пожалел гостей. Затем форвард совсем чуть-чуть не дотянулся головой до фланговой передачи. Буквально несколько сантиметров не хватило Роману, чтобы переправить мяч в сетку ворот. Вратарь уже был отыгран.



В случае с голом Уго Дуро, Яремчук уступил удар испанскому нападающему, который был в более удобной позиции.

Через несколько минут Роман забил сам. Украинский нападающий головой переправил мяч в ворота «Альмерии». Яремчук удачно отклеился от защитника гостей и с близкого расстояния не оставил шансов для португальского вратаря Луиша Машимиану. Украинский нападающий снял футболку, за что получил желтую карточку.

После перерыва инициатива перешла к «Альмерии». Яремчук уже не имел возможности себя проявить. В середине второго тайма Рубен Бараха заменил украинского нападающего.

«Валенсия» находится на 7-м месте. До зоны еврокубков – два очка.



Малиновский не сыграл против Коваленко

«Эмполи» расписал нулевую ничью против «Дженоа».

Первый тайм прошел с преимуществом «Эмполи». Хозяева имели свои моменты. После перерыва уже была более равная игра.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве. Первый тайм получился достаточно слабым в исполнении украинского центрального полузащитника. Хозяева имели преимущество в середине поля. Малиновский запомнился тем, что получил грязный удар от Шимона Журковского. Во время борьбы за мяч поляк ударил украинца в район шеи. Руслан выразил свое недовольство арбитру матча, никак не наказавшему Журковского.

Виктор Коваленко появился на поле на 71-й минуте. Совершенно никак украинский полузащитник не усилил игру «Эмполи». Контратаки «грифонов» были гораздо более острыми. Виктор пытался прессинговать, но в креативных или оборонительных действиях никак не отличился. Уже в добавленное к матчу время Виктор вместо подачи со штрафного откатил партнеру под удар. Но Либерто Какаче пробил выше перекладины из удобной позиции.

«Дженоа» находится на 11-й позиции с 29-ю очками. «Эмполи» на предпоследнем месте с 18-ю очками. До выхода из зоны вылета – один пункт.

Полный матч Миколенко

«Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» - 2:2.

«Ириски» спаслись от поражения уже в добавленное к матчу время. За «шпор» оформил дубль бывший форвард «Эвертона» Ришарлисон.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и сыграл полный матч. Украинский защитник надежно сыграл в защите. Из его зоны ничего не приходило. Единственная помарка, когда упал в середине поля, что привело к быстрой контратаке «шпор» через зону левого защитника. Хорошо, что вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд спас команду. В атакующих действиях Миколенко никак не отличился.

«Эвертон» находится на 18-й позиции в АПЛ. До спасительной 17-й строчки в турнирной таблице – одно очко.



Ассист Мудрика

«Челси» дома проиграл «Вулверхэмптону» – 2:4.

«Синие» забили первыми, но затем пропустили четыре гола. Только в конце матча хозяева смогли спастись от разгрома.

Михаил Мудрик появился на поле на 72-й минуте. Украинский вингер особо не смог усилить игру. На 86-й минуте записал на свой счет ассист. Украинец подал угловой на ближнюю штангу, а Тиаго Силва смог переправить мяч в ворота.

«Челси» опустился на 11-е место, имея в активе 31 очко в таблице.



Гол из-под Забарного

«Борнмут» поделил очки с «Ноттингем Форест» – 1:1.

Хозяева забили на старте поединка. Гости ответили в конце первого тайма.

Илья Забарный отыграл полный поединок. Игра украинского защитника была не слишком надежной. Несколько раз ошибался с выбором позиции при выходе на ворота «Борнмута» Тайво Авонийи. Нигерийский нападающий имел слишком много пространства. Каллум Хадсон-Одой забил из-под Забарного. Именно украинский защитник не сумел заблокировать удар английского нападающего. Во втором тайме Илья был более надежным.

В плане атаки – много работал с мячом, начинал и поддерживал атаки, сделал несколько длинных передач.

«Борнмут» находится на 12-м месте с 27-ю очками.



Травма Зинченко

«Арсенал» одолел «Ливерпуль» – 3:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. После перерыва забивали только «канониры».

Александр Зинченко вышел в старте и отыграл лишь первый тайм. В перерыве Микель Артета заменил украинского легионера из-за мышечной травмы. Зинченко начал голевую атаку «канониров». В защите было не все идеально. Большинство атак «Ливерпуля» шли именно через правый фланг. Правда, до остроты они почти не доходили.

«Арсенал» приблизился к лидеру «Ливерпулю» на расстояние двух очков.



Опыт для Ярмолюка

«Брентфорд» уступил дома «Ман Сити» – 1:3.

Лондонцы забили первыми, но еще в конце первого тайма Фил Фоден сравнял счёт, а после перерыва игрок сборной Англии забил еще два мяча.

Егор Ярмолюк вышел на замену на 76-й минуте. Судьба поединка уже была решена. Команды доигрывали матч. Проявить себя в таких условиях украинский полузащитник не смог. Только 6 касаний мяча и 4 паса при одной потере.

«Брентфорд» занимает 15-е место с 22-мя очками. До зоны вылета – три пункта.

Сергей ТИЩЕНКО