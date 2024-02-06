Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс разгромил дубль середняка АПЛ Брентфорда
Товарищеские матчи
Кривбасс
06.02.2024 17:00 – FT 6 : 1
Брентфорд-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 20:12 |
292
0

Кривбасс разгромил дубль середняка АПЛ Брентфорда

Команда Вернидуба оформила шесть голов

06 февраля 2024, 20:12 |
292
0
Кривбасс разгромил дубль середняка АПЛ Брентфорда
ФК Кривбасс

Кривбасс на сборе в Испании провел контрольный матч с дублем середняка АПЛ Брентфордом Б. Команда Юрия Вернидуба выиграла со счетом 6:1.

Следующий матч команда проведет 10 февраля, это будет предпоследняя встреча Кривбасса перед второй частью сезона УПЛ.

Контрольный матч

Кривбасс (Кривой Рог) - Брентфорд Б (Брентфорд, Англия) - 6:1 (3:0)
Голы: Джихад Бизимана (Максим Лунев, угловой), 6 (1:0). Максим Задерака (Рафаэль Бандейра), 24 (2:0). Вячеслав Рябов (Максим Лунев, угловой), 27 (3:0). Денис Кузик (Олег Кожушко), 48 (4:0). Олег Кожушко (Никита Татарков), 56 (5:0). Даниэль Соса (Артур Микитишин), 65 (6:0). Итан Лейдлоу, 78 (6:1)

«Кривбасс» (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Богдан Хома, 62), Рафаэль Бандейра (Андрей Понедельник, 62), Владимир Виливальд (Даниил Бескоровайный, 62), Вячеслав Рябов (к) (Тимур Стецьков, 62), Виктор Близниченко (Иван Дибанго, 46), Егор Твердохлеб (Денис Кузык, 46; Жан По, 46), Максим Лунев (Артур Микитишин, 46), Джихад Бизимана (Юрий Вакулко, 62), Клим Приходько (Никита Татарков, 46), Максим Задерака Даниэль Соса, 62), Олег Кожушко (Принс Аду, 62)

По теме:
Колос проиграл Вардару на сборе в Турции
С дебютом новичка. Днепр-1 уверенно выиграл в контрольном матче
Оболонь разошлась миром со Шкупи в товарищеском матче
Кривбасс Кривой Рог Брентфорд контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера перешел в Днепр-1
Футбол | 06 февраля 2024, 14:56 1
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера перешел в Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера перешел в Днепр-1

Аренда Олега Очеретько рассчитана до завершения нынешнего сезона

Коуча Жироны сватают в АПЛ. Он может возглавить клуб со звездным украинцем
Футбол | 05 февраля 2024, 21:33 14
Коуча Жироны сватают в АПЛ. Он может возглавить клуб со звездным украинцем
Коуча Жироны сватают в АПЛ. Он может возглавить клуб со звездным украинцем

Мичел может заменить Почеттино в «Челси»

Матча с Калининой не будет. Цуренко не справилась с Самсоновой в Абу-Даби
Теннис | 06.02.2024, 17:56
Матча с Калининой не будет. Цуренко не справилась с Самсоновой в Абу-Даби
Матча с Калининой не будет. Цуренко не справилась с Самсоновой в Абу-Даби
Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино в случае увольнения
Футбол | 05.02.2024, 20:32
Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино в случае увольнения
Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино в случае увольнения
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Футбол | 06.02.2024, 09:38
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
05.02.2024, 17:59 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
05.02.2024, 23:35
Футбол
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
04.02.2024, 20:28 58
Футбол
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 21
Футбол
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
04.02.2024, 21:22 2
Футбол
Усик назвал причины травмы у Фьюри, которая сорвала их бой
Усик назвал причины травмы у Фьюри, которая сорвала их бой
05.02.2024, 08:29
Бокс
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
05.02.2024, 08:11 3
Бокс
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
04.02.2024, 20:55 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем