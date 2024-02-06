Кривбасс разгромил дубль середняка АПЛ Брентфорда

Кривбасс на сборе в Испании провел контрольный матч с дублем середняка АПЛ Брентфордом Б. Команда Юрия Вернидуба выиграла со счетом 6:1.

Следующий матч команда проведет 10 февраля, это будет предпоследняя встреча Кривбасса перед второй частью сезона УПЛ.

Контрольный матч

Кривбасс (Кривой Рог) - Брентфорд Б (Брентфорд, Англия) - 6:1 (3:0)

Голы: Джихад Бизимана (Максим Лунев, угловой), 6 (1:0). Максим Задерака (Рафаэль Бандейра), 24 (2:0). Вячеслав Рябов (Максим Лунев, угловой), 27 (3:0). Денис Кузик (Олег Кожушко), 48 (4:0). Олег Кожушко (Никита Татарков), 56 (5:0). Даниэль Соса (Артур Микитишин), 65 (6:0). Итан Лейдлоу, 78 (6:1)

«Кривбасс» (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Богдан Хома, 62), Рафаэль Бандейра (Андрей Понедельник, 62), Владимир Виливальд (Даниил Бескоровайный, 62), Вячеслав Рябов (к) (Тимур Стецьков, 62), Виктор Близниченко (Иван Дибанго, 46), Егор Твердохлеб (Денис Кузык, 46; Жан По, 46), Максим Лунев (Артур Микитишин, 46), Джихад Бизимана (Юрий Вакулко, 62), Клим Приходько (Никита Татарков, 46), Максим Задерака Даниэль Соса, 62), Олег Кожушко (Принс Аду, 62)