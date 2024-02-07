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Товарищеские матчи
Кривбасс
06.02.2024 17:00 – FT 6 : 1
Брентфорд-2
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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 04:23 | Обновлено 07 февраля 2024, 04:55
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0

ВИДЕО. Виталий Вернидуб прокомментировал спарринг с резервом Брентфорда

Криворожский Кривбасс отгрузил соперникам из Англии 6 мячей

07 февраля 2024, 04:23 | Обновлено 07 февраля 2024, 04:55
70
0
ВИДЕО. Виталий Вернидуб прокомментировал спарринг с резервом Брентфорда
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Криворожский «Кривбасс» сыграл 5-й контрольный матч на испанском собрании. Очередным спарринг-партнером стал английский «Брентфорд» Б – дубль одноименного клуба, крепкого середняка АПЛ.

Начало матча осталось за красно-белыми. Хотя первый удар в матче последовал за англичанами, но Маханьков сыграл надежно после низового удара со средней дистанции. И тут же «Кривбасс» создал свой первый момент, когда Твердохлеба вывели тет-а-тет с Анхелини – вратарь соперника выиграл дуэль. В следующей атаке был забит быстрый гол.

Лунев выполнил классную подачу с угла поля, мяч на дальней стойке получил Бизимана – и обводнящим ударом открыл счет – 1:0. «Кривбасс» завладел инициативой. Атаки на ворота «Брентфорда» Б становились все более частыми и острыми. В середине тайма удалось забить еще дважды. Сначала Задерака после фланговой подачи от Бандейры (первый ассист португальца за новую команду) ударом со второго этажа пробил в дальний угол – 2:0.

Через три минуты отличился ветеран Рябов. И снова подача Лунева с углового. Капитан четко подрезал мяч в дальний угол – 3:0. Первый тайм действительно удавался криворожцам, ведь они могли забивать еще как минимум несколько раз после моментов Кожушка. А англичане в концовке первой половины игры провели свои опасные атаки. После одной из таких Маханьков перевел снаряд в перекладину.

В перерыве были произведены некоторые изменения в составе. Дебют второго тайма получился огненным: «Кривбасс» довел свое преимущество до 5:0. Кузык обводным ударом из пределов штрафной – 4:0, и впоследствии Татарков вывел один на один с кипером Кожушка – Олег классно разобрался в ситуации, пробив мимо вратаря – 5:0. На 65-й минуте прошла быстрая контратака: Соса обработал мяч и мощно попал в дальний угол из-за пределов штрафной – 6:0.

Криворожская команда продолжала вести игру, но пропустила в свои ворота. Лейдлоу ворвался в штрафную и пробил точно в дальнюю девятку без шансов для Фомы – 6:1. Уверенная победа «Кривбасса» с теннисным счетом, команда продолжает подготовку ко второй части сезона. Следующий спарринг – 10 февраля против датского «Виборга», это будет предпоследний контрольный матч на Пиренеях.

ВИДЕО. Виталий Вернидуб прокомментировал спарринг с резервом Брентфорда

Товарищеский матч. 6 февраля 2024 г. 17:00

Сан-Педро-дель-Пинатар (Испания. Стадион «Пинатар Арена». 50 зрителей. +17 гр.

Кривбасс (Кривой Рог, Украина) – Брентфорд B (Брентфорд, Англия) – 6:1 (3:0)

Голы: Джихад Бизимана (Максим Лунев, угловой), 6 (1:0). Максим Задерака (Рафаэль Бандейра), 24 (2:0). Вячеслав Рябов (Максим Лунев, угловой), 27 (3:0). Денис Кузык (Олег Кожушко), 48 (4:0). Олег Кожушко (Никита Татарков), 56 (5:0). Даниэль Соса (Артур Микитишин), 65 (6:0). Итон Лейдлоу, 78 (6:1).

Кривбасс (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Богдан Хома, 62), Рафаэль Бандейра (Андрей Понедельник, 62), Владимир Виливальд (Данило Бескоровайный, 62), Вячеслав Рябов (к) (Тимур Стецьков, 62), Виктор Близниченко (Иван Дибанго, 46), Егор Твердохлеб (Денис Кузык, 46; Жан По, 73), Максим Лунев (Артур Микитишин, 46), Джихад Бизимана (Юрий Вакулко, 62), Клим Приходько (Никита Татарков, 46), Максим Задерака (Даніэль Соса, 622), Олег Кожушко (Принс Аду, 62).

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Брентфорд B (старт): Винсент Анхелини, Кайрес Лисби, Валентино Адедокун, Эрион Забели, Бенджамин Артур, Исаак Холланд, Рили Оуэн, Эшли Хэй, новичок, Макс Диков, Тони Йоган.

На замены выходили: Марли Тавазива, Иван Морган, Итан Лейдлоу, Бью Бут.

Главный тренер: Ник Макфарлейн.

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товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог Брентфорд учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ пресс-конференция Виталий Вернидуб Юрий Вакулко Принс Аду
Источник ФК Кривбасс
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