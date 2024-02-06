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Товарищеские матчи
Кривбасс
06.02.2024 17:00 - : -
Брентфорд-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 12:10 | Обновлено 06 февраля 2024, 12:13
38
0

Кривбасс – Брентфорд-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​Смотрите 6 февраля в 17:00 товарищеский матч межсезонья

06 февраля 2024, 12:10 | Обновлено 06 февраля 2024, 12:13
38
0
Кривбасс – Брентфорд-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс Кривой Рог

Во вторник, 6 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся клуб «Кривбасс» и команда из Англии «Брентфорд-2».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футболисты «Кривбасса» на предсезонном сборе в Турции в воскресенье, 4 февраля, провели спарринг с командой «Левадия» из Эстонии. Встреча завершилась вничью 2:2.

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Кривбасс».

Кривбасс – Брентфорд-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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