Кривбасс – Брентфорд-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 февраля в 17:00 товарищеский матч межсезонья
Во вторник, 6 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся клуб «Кривбасс» и команда из Англии «Брентфорд-2».
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
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Футболисты «Кривбасса» на предсезонном сборе в Турции в воскресенье, 4 февраля, провели спарринг с командой «Левадия» из Эстонии. Встреча завершилась вничью 2:2.
Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Кривбасс».
Кривбасс – Брентфорд-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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