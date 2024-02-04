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Товарищеские матчи
Кривбасс
04.02.2024 17:00 – FT 2 : 2
Левадия
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 21:17 | Обновлено 04 февраля 2024, 21:35
256
0

Кривбасс растерял перевес в 2 мяча в спарринге с эстонской Левадией

Криворожский клуб проводит учебно-тренировочные сборы в Испании

04 февраля 2024, 21:17 | Обновлено 04 февраля 2024, 21:35
256
0
Кривбасс растерял перевес в 2 мяча в спарринге с эстонской Левадией
ФК Кривбасс

Криворожский Кривбасс провел четвертый контрольный матч на испанском сборе. Соперником был 10-кратный чемпион Эстонии – «Левадия», вице-чемпион своей страны-2023. Вчера эстонцы сыграли первый спарринг в Испании, уступив «Металлисту 1925» – 0:1.

Дебютировал в старте «Кривбасса» Хома, также отметим возвращение Дибанго. Первые минуты активнее смотрелся соперник. Хома легко справился с дальним ударом низом, а затем удачно сыграл на выходе после углового. Красно-белые остро ответили на 9 минуте, когда Микитишин вывел на рандеву с вратарем Принса, но молодой ганец проиграл дуэль киперу – только корнер.

В дальнейшем криворожцы завладели игровым и территориальным преимуществом. На 23 минуте Вакулко забросил мяч на правый фланг на Принса, который отпасовал на 11 метров, откуда Соса в касание мощно пробил точно в дальний угол – 1:0. Украинская команда продолжала вести игру и впоследствии создала еще один классный момент. Понедельник прострелил справа, но Принс с убийственной позиции убил над воротами.

Остро было на 33 минуте, когда с лета стрелял Кузык, но выше. Впоследствии опасный стандарт – Илич обвел стенку, но снаряд просвистел над девяткой. Мог забивать и вышедший на замену до перерыва Татарков, но после хорошей передачи Принса Никита с выгодной позиции не попал по мячу. Концовка тайма прошла на половине поля соперника. Могли забивать и Соса, и Принс, но Валлнер совершил несколько хороших сэйвов. Только 1:0 при большом количестве нереализованных шансов.

Второй тайм начался удачно, удалось забить «быстрый» гол. Понедельник заработал пенальти, а Илич его реализовал, пробив низом в противоположный от вратаря угол – 2:0. Правда, через пять минут 11-метровый был назначен уже в ворота Фомы. После подачи с угла поля мяч попал в руку Кузику. Нигериец Геро с отметки пробил не без шансов для молодого кипера «Кривбасса», но все же 2:1.

На 62-й минуте Юрий Вернидуб провел 11 замен. И тут же Лунев хитро стрелял в исполнение из пределов штрафной – вратарь потянул. Игра несколько выровнялась, но в атаке криворожцы продолжали выглядеть гораздо лучше. После долгой передачи имел свой момент зимний новичок красно-белых Твердохлеб, но удар с лета не удался.

Ничего не предвещало беды, но криворожская команда упустила победу. Вышедший на замену игрок Закарлюка реализовал выход тет-а-тет с Маханьковым. Зафиксированная боевая ничья – 2:2. 6 февраля – следующий спарринг на собрании против английского «Брентфорда» Б.

Товарищеский матч

4 февраля 2024 года. Сан-Педро-дель-Пинатор, Испания. Стадион «Пинатарь Арена»

17:00. «Кривбасс» (Кривой Рог) – «Левадия» (Таллин, Эстония) – 2:2 (1:0)

Голы: Даниэль Соса (Принс Аду), 23 (1:0). Хрвое Илич, с пенальти, 48 (2:0). Ахмад Геро, с пенальти, 53 (2:1). Александр Закарлюка, 88 (2:2).

Кривбасс: Богдан Хома (Владимир Маханьков, 62), Андрей Понедельник (Рафаэль Бандейра, 62), Даниил Бескоровайный (к) (Владимир Виливальд, 62), Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 62), Иван Дибанго (Виктор Близниченко, 62) Денис Кузик (Жан По, 62), Хрвое Илич (Максим Лунев, 62), Юрий Вакулко (Джихад Бизимана, 62), Артур Микитишин (Никита Татарков, 31, Клим Приходько, 62), Даниэль Соса (Максим Задерака, 62), Принс Аду (Егор Твердохлеб, 62).

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Левадия (старт): Карл Андре Валлнер, Эдгар Тур, Хейтор Мариньо Дос Сантос, Расмус Пэттсон (к), Михаэль Шоннинг-Ларсен, Микхел Айнсалу, Жоау Педру, Никита Васильев, Франк Лийвак, Фелипе Фелисиу, Ахмад Геро.

Запас: Оливер Ани, Александер Филатов, Кен Калласте, Александр Закарлюка, Мурад Велиев, Андрей-Давид Сильвиу, Артур Сакариас, Тиль Мавретич, Роберт Кирсс, Максимильян Скворцов, Марк Оливер, Бурама Фомба, Ритчи Эпхраим, Йоан Яковлев.

Главный тренер: Курро Торрес.

Видеозапись матча

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Источник ФК Кривбасс
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