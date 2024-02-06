Кривбасс – Левадия – 2:2. Упустили победу после 2:0. Видео голов и обзор

Состоялся товарищеский матч, в котором криворожский «Кривбасс» в рамках подготовки к восстановлению УПЛ сыграл вничью с эстонской «Левадией». Криворожская команда по ходу матча выигрывала 2:0, но не сумела удержать победу. Матч закончился со счётом 2:2.

Товарищеский матч

4 февраля 2024 года. Сан-Педро-дель-Пинатор, Испания. Стадион «Пинатар Арена»

«Кривбасс» (Кривой Рог) - «Левадия» (Таллин, Эстония) – 2:2 (1:0)

Голлы: Даниэль Соса (Принс Аду), 23 (1:0). Хрвое Илич, с пенальти, 48 (2:0). Ахмад Геро, с пенальти, 53 (2:1). Александр Закарлюка, 88 (2:2).

Кривбасс: Богдан Хома (Владимир Маханьков, 62), Андрей Понедельник (Рафаэль Бандейра, 62), Даниил Бескоровайный (к) (Владимир Виливальд, 62), Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 6 , Иван Дибанго (Виктор Близниченко, 62), Денис Кузык (Жан По, 62), Хрвое Илич (Максим Лунев, 62), Юрий Вакулко (Джихад Бизимана, 62), Артур Микитишин (Никита Татарков, 31) (Клим Приходько ), Даниэль Соса (Максим Задерака, 62), Принс Аду (Егор Твердохлеб, 62).