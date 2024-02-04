Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига04 февраля 2024, 18:40 | Обновлено 04 февраля 2024, 18:54
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Кривбасс – Левадия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 февраля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании
04 февраля 2024, 18:40 | Обновлено 04 февраля 2024, 18:54
106
0
Смотрите 4 февраля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании.
«Кривбасс» Кривой Рог проводит контрольный матч на зимних сборах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником украинской команды является «Левадия» из Эстонии.
Начало товарищеского матча запланировано на 4 февраля 17:00 по Киеву.
Кривбасс – Левадия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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