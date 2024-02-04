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Товарищеские матчи
Кривбасс
04.02.2024 17:00 – FT 2 : 2
Левадия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 18:40 | Обновлено 04 февраля 2024, 18:54
106
0

Кривбасс – Левадия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании

04 февраля 2024, 18:40 | Обновлено 04 февраля 2024, 18:54
106
0
Кривбасс – Левадия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании.

«Кривбасс» Кривой Рог проводит контрольный матч на зимних сборах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником украинской команды является «Левадия» из Эстонии.

Начало товарищеского матча запланировано на 4 февраля 17:00 по Киеву.

Кривбасс – Левадия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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