Виталий ВЕРНИДУБ: «У Кривбасса есть определенные проблемы»

Тренер «Кривбасса» Виталий Вернидуб прокомментировал результат товарищеского матча против «Левадии» (2:2).

– Имеем результат 2:2. Есть определенное разочарование?

– Да, есть определенные проблемы, ведь выигрывали 2:0, но дали шанс сопернику отыграться. Если хотим добиваться успеха, то надо уметь «закрывать» подобные матчи. Проблему надо решать. Считаю, все идет от психологии, надо это исправлять.

– Почему «Кривбасс» не смог проявить свои лучшие качества?

– Игра разбилась на несколько частей. Первые 15 минут совсем не получалось то, что мы хотели. Неправильно играли при прессинге, надо разбираться. Необходимо было действовать более внимательно. Со временем игра наладилась и стало немного легче. Что было дальше – вы видели (улыбается).

– То, что спарринг против «Хорсенса» был отменен, навредило планам команды?

– Конечно, ведь план подготовки на сборах составлялся под эту игру в том числе, поэтому пришлось в быстром режиме все корректировать. К сожалению.