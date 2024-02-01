Фейл Мудрика и фиаско Челси, Малиновский стал грифоном, невероятная Магучих

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 31 января.

1А. Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси

Михаил Мудрик появился на поле во втором тайме и не реализовал супермомент

1Б. У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси

31 января лондонцы уступили 1:4 подопечным Клоппа, Михаил вышел на поле на второй тайм

2А. Отличный старт сезона! Ярослава Магучих прыгнула на 2.04 метра

Украинка выиграла соревнования по прыжкам в высоту в немецком Котбусе

2Б. ВИДЕО. Прыгнула на 2.04! Магучих установила лучший результат сезона в мире

Ярослава стала победителем в немецком Котбусе с рекордом турнира

3. ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?

Украинец ранее выступал за «грифонов» на правах аренды

4А. Ман Сити уверенно переиграл Бернли, Тоттенхэм победил Брентфорд с Ярмолюком

Состоялись два матча 22-го тура АПЛ

4Б. Первый гол новичка. Барселона одолела дома Осасуну

Каталонский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0

5. Осталось 8 претендентов. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Азии

Таджикистан – Иордания, Австралия – Корея, Иран – Япония, Катар – Узбекистан

6А. На просмотре в Заре находится молодой центрбек из Нигерии

Кристофер Нваезе сегодня принял участие в товарищеском матче луганчан

6Б. Заря договорилась об аренде сенегальского форварда португальской Эштрелы

Алиун Ндур продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге

7. ВИДЕО. Ring of Fire. Обнародован яркий промо-ролик к бою Усика с Фьюри

17 февраля в Эр-Рияде состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира

8А. Респект! Фанаты Жальгириса сорвали трансфер игрока, который играл в россии

Нардин Мулахусейнович теперь может ехать куда угодно, хоть в махачкалу

8Б. ФОТО. Посольство рф в ЮАР опубликовало расистский пост, затронув Уильямс

На болотах уж очень обиделись на дисквалификацию Камилы Валиевой

9. Мечта живет. Ломаченко хочет стать абсолютным чемпионом

Украинец все еще мечтает взять все титулы

10А. Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце

Даяна во второй раз в карьере оказалась сильнее Эрики Андреевой

10Б. ФОТО. Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – США

Алексей Крутых начнет в статусе первой ракетки украинской команды

10В. Украина – США. Травма лидера и отсутствие давления за результат

1-2 февраля команда Ореста Терещука сразится с одной из самых сильных сборных мира

11А. Мегафайты, которые могут состояться в 2024 году

Рассматриваем только наиболее вероятные варианты

11Б. Возвращение ФК Голливуд: атмосфера в Баварии ухудшается с каждым днем

Оцениваем состояние мюнхенского клуба

11В. От Ювентуса до Картахены: полосатая стезя футбольных «зебр»

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о клубах с «зебровым» прозвищем