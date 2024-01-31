Респект! Фанаты Жальгириса сорвали трансфер игрока, который играл в россии
Нардин Мулахусейнович теперь может ехать куда угодно, хоть в махачкалу
Литовский «Жальгирис» официально объявил о том, что не будет завершать трансфер 25-летнего боснийского форварда Нардина Мулахусейновича.
Клуб и футболист ранее согласовали детали сотрудничества, а «Жальгирис» уладил трансферный вопрос со словенским «Копером», которому ныне принадлежит контракт нападающего, однако в последний момент сделка сорвалась.
Сообщается, что стороны после консультаций все-таки решили пойти иными путями.
Как информирует портал transfery.info, причиной тому, что Мулахусейнович все-таки не стал игроком «Жальгириса» стала активная позиция фанатов литовского клуба. Они устроили протесты, так как боснийский форвард в минувшем году на протяжении шести месяцев играл в стране-агрессоре россии за «динамо» из махачкалы.
В конечном итоге, Мулахусейнович остался в «Копере», где в текущем сезоне отличился 4 голами и 1 ассистом в 10 официальных матчах.
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