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31 января 2024, 21:45 |
1172
2

Респект! Фанаты Жальгириса сорвали трансфер игрока, который играл в россии

Нардин Мулахусейнович теперь может ехать куда угодно, хоть в махачкалу

31 января 2024, 21:45 |
1172
2
Респект! Фанаты Жальгириса сорвали трансфер игрока, который играл в россии
fkzalgiris.lt

Литовский «Жальгирис» официально объявил о том, что не будет завершать трансфер 25-летнего боснийского форварда Нардина Мулахусейновича.

Клуб и футболист ранее согласовали детали сотрудничества, а «Жальгирис» уладил трансферный вопрос со словенским «Копером», которому ныне принадлежит контракт нападающего, однако в последний момент сделка сорвалась.

Сообщается, что стороны после консультаций все-таки решили пойти иными путями.

Как информирует портал transfery.info, причиной тому, что Мулахусейнович все-таки не стал игроком «Жальгириса» стала активная позиция фанатов литовского клуба. Они устроили протесты, так как боснийский форвард в минувшем году на протяжении шести месяцев играл в стране-агрессоре россии за «динамо» из махачкалы.

В конечном итоге, Мулахусейнович остался в «Копере», где в текущем сезоне отличился 4 голами и 1 ассистом в 10 официальных матчах.

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Жальгирис Вильнюс трансферы выбор редакции российско-украинская война фанаты Копер
Источник ФК Жальгирис
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Андрей Залищук
респект братам литовцям, зробили піздаускас русні
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А у нас не можуть посадити навіть тих, хто пИздить на оборонці!
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