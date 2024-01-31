От Ювентуса до Картахены: полосатая стезя футбольных «зебр»

31 января в мире отмечается Международный день зебры. Те, кто инициировал этот праздник, ставили за цель сохранение этих замечательных животных. «Зебры» в футболе – не такое частое явление, как, например, «орлы», однако и до занесения в Красную книгу им далеко. Если же посмотреть на историческую судьбу клубов по прозвищу «зебры», то ярко выраженная черно-белая двуполосица сопровождает их путь издавна. У многих «зебр» эта черно-белость зачастую имеет проявление и в отдельных сезонах и даже по ходу одного конкретного матча. Взглянем вблизи на эти контрасты.

Ювентус: всем «зебрам» – «зебры»!

О, «Юве», ты являешься самым вопиющим примером превратности футбольной судьбы! Ты постоянно попадаешь в штормы. То гребень волны выталкивает тебя на самую высокую гору футбольного могущества (первым в Европе выиграл три разных еврокубка), то оказываешься на моральной и футбольной мели (падение в серию В после скандала «кальчополи»). То ты степенный богатей, то без гроша (бывало и такое!). Особенно богата контрастностью история «Юве» уже в ХХІ в. То беспросветные 7-е места в серии А, то 9-подрядная чемпионская серия (такая вот игра слов!), то вполне приличный уровень, собственно, самой игры, то очковый штраф и лишение места в Лиге чемпионов, а впоследствии и в еврокубках вообще. И отношение тифози по всей стране: от слепого обожания, например, на Сицилии до нескрываемой ненависти в дебрях Неаполя. А с чем у «Юве» никогда не было недостатка, так это с разговорами о нем. Все время туринцев сопровождают какие-то пересуды: то признания в любви, то дурная молва, то лесть, то рассуждения на судейскую тематику, то еще какая-то напраслина. И эта болтовня не знает остановки, как бы ни играла, собственно, сама команда.

Что сказать о нынешнем сезоне «бьянко-нери»? Определенная двоякость наличествует. Команда не обременена еврокубками, поэтому вроде бы может сосредоточиться на чемпионате. В то же время, сезон без еврокубков в определенной степени сказывается на комплектовании: некоторые амбициозные игроки покинули Турин, а с приобретениями негусто. Поль Погба – это вообще какой-то синоним «Ювентуса»: его карьера точно так же богата головокружительными взлетами и самыми болезненными падениями. Ярким примером двуполосицы стал и последний матч января для «Старой Синьоры». С первых минут матча туринцы зашлись осаждать ворота «Эмполи», да так, что, казалось, вот-вот и посыплются голы, как из рога изобилия. Но вскоре случился необъяснимо грубый фол в центре поля Аркадиуша Милика. Как следствие, красная карточка, и для «ювентини» началась черная полоса в, как поначалу казалось, безоблачном матче. Однако 2-й тайм туринцы начали оптимистично: Душан Влахович лучше всех разобрался в давке у ворот соперников после углового и открыл счет. Когда уж вроде как стало походить на то, что туринское белополосье будет продолжаться до финального свистка, Войцех Щенсны пропустил досадный гол: несильный, однако очень точный дальний удар оказался для польского кипера «Синьоры» непреодолимой проблемой. Инициатива к концу поединка переходила из рук в руки, мог «Юве» и забить победный гол, но не справился с этой задачей. А лихой проныра Влахович, находящийся ныне в великолепной форме, шел с поля по окончании матча, не скрывая своего раздражения, щедро извергая проклятия в адрес футбольной судьбы. Хотя именно у него сейчас – белая полоса (забивает регулярно и в разном стиле), а вот у его партнера по нападению Аркадиуша Милика – черная, что и говорить (хотя в недавней кубковой игре на счету поляка был хет-трик!).

Getty Images/Global Images Ukraine. Аркадиуш Милик, Филипп Костич и Федерико Гатти (№4)

Если твердить вообще о сезоне, то, по-моему, белой полосой может похвастать Федерико Гатти. Вроде бы и номинально недорогой центрдеф (18 млн евро – куда меньше по сравнению, скажем, с 50-миллионным Бремером!) в этом сезоне раскрылся во всей красе. Поспевает этот 190-сантиметровый юркий гренадер везде: и справиться со своими прямыми защитными обязанностями, и создать опасность у ворот соперников (и даже забить, и даже решающий гол под занавес матча!), в том числе и проассистировать тому же Влаховичу. Ну, и в чтении игры Гатти существенно прибавляет по ходу сезона! Федерико искренне любят туринские тифози, ведь свой, родился в Риволи – 50-тысячном западном пригороде Турина. Жесткий, неуступчивый, с отличными бойцовскими качествами – таких всегда уважали тифози с черно-белыми шарфами. 5 желтых карточек по ходу нынешнего сезона – и это в определенной степени характеристика Федерико.

Однако если в целом твердить о жесткости, то в «Юве» этого сезона в этом контексте нет равных Адриену Рабьо. У него 6 желтых карточек и в то же время 6 баллов по системе гол + пас. Француз является опорником, который одинаково хорошо действует и в разрушении, и в креативе. И совсем не случайно, по оценкам whoscored.com, он с ощутимым отрывом лидирует в этом сезоне среди игроков «Ювентуса». Но как быть с травмами? И Рабьо, и Федерико Кьеза находятся сейчас в лазарете, а это – не очень уж хорошая новость перед «дерби д’Италия», которое состоится уже в ближайший уик-энд. Не соглашусь с теми, кто придает грядущему матчу «Интер» – «Ювентус» решающее значение в борьбе за скудетто, ведь впереди еще продолжительная турнирная дистанция. Вес победы в Милане будет скорее психологическим. И тем не менее…

Удинезе: вице-чемпион, вылетевший в низший дивизион

«Удинезе» кличут «малыми зебрами», или «зебретте». И действительно амплитуда их турнирных колебаний не так уж велика по сравнению с туринцами, однако… Скажем, вице-чемпионство в 1950-е (после 16-го места в предыдущем сезоне) и сразу же понижение в классе не по игре. Почему? Дело в том, что фриуланцев наказали за попытку коррумпировать арбитра еще в 1953 г. Два года шел процесс выяснения всех обстоятельств. И, в итоге, едва ли не самую успешную команду сезона-1954/55 (которая, к слову, еще пятью годами ранее играла в серии С) выбросили за борт серии А. Скажу, что тот – самый успешный по занятому месту – сезон «бьянко-нери» начали с трех поражений подряд: «Интер», «Наполи» и особенно «Катания» («слоны» разорвали «малых зебр» со счетом 5:0) не знали милосердия к удинцам. А вот дальше фриулани понеслись настоящим галопом по турнирной дистанции, в итоге, уступив лишь «Милану» четырьмя очками. Но суровый вердикт – понижение в классе – фриулани восприняли стойко и убедительно выиграли в следующем сезоне соревнования в серии В.

Потом снова были качели: серия С в непоздние 1970-е, и безостановочное продвижение к серии А уже в конце 1970-х, пьедестал в конце 1990-х, Лига чемпионов в начале 2010-х и прозябание ближе к концу турнирной таблицы в дальнейшем. В прошлом году – отличный старт, однако сил развить успех «маленьким зебрам» не хватило. В этом сезоне «зебретте», очевидно, будут бороться за сохранение места в серии А, ведь пока что, по крайней мере, не слишком ярко сверкают. А матч прошлого тура против «Аталанты» запомнился мне голом в ворота «бьянко-нери» после аута. Оказывается, и этот стандарт может стать неразрешимой проблемой: аут – скидка Шарля де Кетеларе – точный удар Джанлуки Скамакки.

Черная полоса у «Удинезе» в этом сезоне продолжается. Команда пропустила чуть ли не больше всех в серии А. Комментируя этот факт, обозреватели сетуют на тактическую схему 3–5–2, исповедуемую алленаторе удинцев Габриелем Чоффи. Центр поля перенасыщен креативными игроками, которые нехотя отрабатывают на оборону. Отсюда, дескать, и проблемы. Да, таланта и изобретательности лидера атак фриулани Лоренцо Лукки хватает на регулярные голевые и ассистентские достижения, но покрыть все оборонные недостатки даже он не в состоянии.

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Дуйсбург: «зебры» догнали «воробьев»

«Дуйсбург» – те еще «зебры»! Эта команда лидирует (совместно с «Санкт-Паули») по количеству последних мест в бундеслиге. Четыре раза «зебры» приходили на финиш в самом хвосте. Причем во 2-й половине нулевых сделали это дважды за три сезона! А потом, уже в 2010-е достигли финала Кубка Германии. Вместе с тем, в середине 1960-х клуб из города с самой большой мечетью в Европе был одним из законодателей футбольной моды в ФРГ, стал вице-чемпионом в сезоне-1963/64 (выше «зебр» оказались тогда только «козлы» из «Кельна»), выходил в финал Кубка, одержал самую большую выездную победу в своей истории (9:0 над «Тасманией»). Но это уже дела давно минувших дней, а ныне «Дуйсбург» в третьей по силе немецкой лиге занимает предпоследнее место.

msv-duisburg.de

Матч прошлого тура «Ульм» – «Дуйсбург» – это просто калейдоскоп разноцветных эмоций. Сначала – полное преимущество «Ульма», подбадриваемого своими болельщиками. Два гола и никаких попыток «зебр» как-то попрессинговать, по крайней мере, хоть как-то поработать в отборе. В дальнейшем «зебры» проснулись, поатаковали, но как-то безнадежно. И вот на помощь пришла ошибка кипера соперников. Неудачная подача с левого фланга Томаса Кетера не нашла адресата в лице партнера по команде, но мяч полетел в направлении ворот, ударился оземь, а вратарь «воробьев» ловил гав, а не мяч. Вот так, даже не пробив по воротам, «зебры» сократили отставание в счете. В компенсированное время «Ульм» должен был забивать, но их форвард не попал по пустым воротам. И буквально в ответной атаке «Дуйсбург» сравнял счет: точно пробил с острого угла Робин Мюллер. 2:2, и какой матч! Фантастическое изменение настроения болельщиков «зебр» из Дуйсбурга!

Картахена: молодо – «зебрено»

«Картахена» не может похвастать такой давней историей, как другие европейские «зебры», ведь этому клубу нет еще и 30-ти лет. Сейчас эти «зебры» в конце таблицы сегунды. В текущем сезоне играют в основном плохо, однако иногда выстреливают своеобразными сериями. Скажем, в ноябре у картахенцев была серия из трех подряд ничейных матчей с одинаковым счетом – 1:1. В декабре наметилась было серия из поражений со счетом 0:3. В январе уже есть три победы подряд, что для аутсайдера весьма неплохо, согласитесь. Еще у «Картахены» в начале января был интересный кубковый матч. В соперниках была импозантная «Валенсия», и «зебры» смогли дать отчаянный бой, выиграв в частности первый тайм. Прямо перед перерывом представители сегунды остались в меньшинстве, и во 2-м тайме пропустили, а в дополнительное время «летучие мыши» забили и решающий гол. Тем не менее, тот матч «зебры» вполне могут записать себе в плюс.

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Другая экзотика

Есть «зебры» и в куда более экзотических футбольных захолустьях. Скажем, в Восточном Тиморе существует клуб, который так и зовется: «Зебра». Базируется во втором по величине восточнотиморском городе Баукау и играет домашние матчи на 5-тысячном тамошнем стадионе. Форма – в бело-черных вертикальных полосах.

«Зебрами» зовут и сборную Ботсваны. Однако к грандам африканского футбола она никак не относится. Интересным проектом в свое время был клуб «Брунсвик Ювентус» из австралийского Брунсвика. Он был основан после Второй мировой войны итальянскими эмигрантами, а в полное имя входило и слово «зебры». На эмблеме, кстати, есть голова зебры. В 2022 г. клуб подвергся ренеймингу, и с тех пор его название «Брунсвик Зебрас».

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… Держу в руках старые уже номера популярного в свое время среди юных болельщиков «Ювентуса» журнала Juve Squadra mia: когда-то, в давние 1990-х получил их от туринских тифози. «Зебровая» тема в нем сквозная: полосатый гибрид лошади и осла встречается чуть ли не на каждых двух страницах, ну, и набор стикеров такой же тематики – полноправная часть издания. У детворы это медиа имело немалый спрос: изображение зебры внесло определенный вклад в раскрутку бренда «Ювентуса»!

Уже ближе к нашим временам беседовал с итальянским коллегой, пылким поклонником «Ювентуса». Помню интересную мысль, услышанную от него: «На самом деле, каждый футбольный клуб – «зебры»: полоса белая, полоса черная, и так – постоянно. Однако настоящие «зебры» – это «ювентини», ведь у нас ширина таких полос слишком велика». Как бы то ни было, но и белыми полосами турнирная судьба не раз одаривала футбольных «зебр». И кому-кому, а поклонникам «Старой Синьоры» пенять на судьбину не стоит. Главное, чтобы белые полосы были куда шире черных.

Алексей РЫЖКОВ