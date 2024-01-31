Возвращение ФК Голливуд: атмосфера в Баварии ухудшается с каждым днем

В прошлом сезоне теперь уже бывшее руководство Баварии приняло неожиданное решение уволить Юлиана Нагельсманна. Во-первых, мюнхенцам очень хотелось заполучить Томаса Тухеля. Во-вторых, ситуация в команде была не из лучших. Садио Мане при всех ударил Лероя Сане, игроки спорили прямо на поле и, по слухам, выступали против тренера. Тогдашний генеральный директор клуба Оливер Кан и бывший спортивный директор Хасан Салихамиджич решили, что Нагельсманн не справляется и назначили на его место более опытного Тухеля в апреле 2023 года.

Сейчас Бавария считается эталоном немецкого футбола и примером для клубов со всего мира. Высшее руководство мюнхенцев хорошо управляет большой организацией, у "рекордмайстра" нет долгов, титулы чемпиона Германии как будто печатаются. Но Бавария не всегда была безупречной. В 90-х годах мюнхенский клуб называли ФК Голливуд из-за многочисленных скандалов, в которые попадали как игроки, так и члены тренерского штаба. Возможно, Кан и Салихамиджич действовали так, чтобы этого не повторилось. Но получилось ли у них на самом деле – большой вопрос, который все еще остается открытым.

Тухеля в первую очередь назначали для поддержания дисциплины. Команда выглядела разобранной, поэтому нужно было ее сплотить. Именно дисциплиной, как ранее писали английские СМИ, специалист добился успеха в Челси. Игрокам понравился подход тренера, который уделял внимание мельчайшим деталям. Но в Баварии что-то пошло не так. Тухель признал, что его назначение выглядело странным, поскольку тренеров обычно не меняют в конце сезона. Игра команды была далека от идеальной, но это объяснялось появлением нового наставника. К тому же мюнхенцы выиграли очередной чемпионский титул, поэтому давление немного снизилось.

Некоторые эксперты утверждали, что после полноценной предсезонной подготовки Бавария под руководством Тухеля пойдет за треблом. Мюнхенцы хорошо укрепили состав, заполучив бесплатно Конрада Лаймера и Рафаэля Геррейру, а также заплатив 50 млн евро за Кима Мин Джэ, который был одним из лучших защитников Серии А. Главным трансфером для рекордмайстра стал Гарри Кейн. Чемпионы Германии заполучили одного из лучших нападающих мира за 95 млн евро. После такой трансферной кампании ни у кого не возникало сомнений в силе Баварии и ее больших амбициях. Но реальность оказалась несколько иной.

Мюнхенцы рано покинули Кубок Германии и до сих пор не могут выбиться в лидеры Бундеслиги, отставая от Байера. Они выиграли все матчи в Лиге чемпионов, но плей-офф – это другая история. Сейчас нет уверенности ни в чемпионстве "рекордмайстра", ни, тем более, в успехе на европейской арене. Команда выступает нестабильно, несмотря на то, что участвует в чемпионской гонке. Через раз игра Баварии выглядит сырой, а матчи все чаще выигрываются за счет индивидуальных действий игроков. Если бы не подписание Кейна и лучшая в карьере форма Сане, отрыв от Байера составлял бы гораздо больше, чем 2 очка.

Важное место в игре команды занимает атмосфера внутри нее. А с этим, судя по всему, есть проблемы. Все началось еще в межсезонье, на которое возлагались большие надежды. Сначала Тухель открыто признавал, что не планировал снова работать в Германии, но предложение от Баварии нельзя было отклонить. Потом специалист начал сетовать на состав, указывая на слабые места команды. Это не понравилось почетному президенту мюнхенского клуба Ули Хенессу. Он открыто раскритиковал тренера за его высказывания. Функционер дал понять, что состав у "рекордмайстра" качественный. Главное – правильно им управлять.

Getty Images. Гарри Кейн

По данным немецких СМИ, игрокам Баварии не нравится поведение Тухеля. Футболисты указывают на то, что специалист ведет себя отстраненно, а все важные вопросы они решают с его помощниками. Иногда тренер долго не называет стартовый состав на матчи, что тоже не нравится игрокам. Кроме того, немец поставил под сомнение качества Йозуа Киммиха, который пользуется большим авторитетом в команде. Со временем и футболисты начали выражать недовольство своим положением в клубе, среди которых Маттейс де Лигт. Голландец толком не играл в первой половине сезона и не понимал, почему.

С одной стороны, Тухель публично поддерживает Киммиха, де Лигта и других игроков, заявляя об их важности. Но в то же время складывается впечатление, что специалист не хочет быть там, где находится сейчас. Сначала Томас рассказал журналистам, как тяжело ему работать в Баварии под пристальным вниманием общественности и большим давлением. Немец сказал, что в Англии его больше ценили и уважали. Потом Тухель пошел еще дальше, открыто заявив о желании поработать в Испании, имея при этом контракт в одном из крупнейших европейских клубов. Сложно представить, как такие высказывания тренера будут мотивировать игроков на чемпионскую гонку и на плей-офф ЛЧ.

Со стороны футболистов тоже есть намеки на то, что Тухель, возможно, не задержится в Мюнхене. Мануэль Нойер недавно допустил, что Юрген Клопп мог бы возглавить Баварию, если сам того пожелает. Нынешний наставник Ливерпуля почти точно не пойдет к "рекордмайстру" из-за тесных связей с дортмундской Боруссией, но тут дело в другом. Показательно само высказывание обеих сторон. Капитан команды публично оценивает потенциальных тренеров, а ее нынешний наставник мыслями вообще непонятно где находится. И все это происходит перед наступлением важнейшей части сезона.

Контракт Тухеля с Баварией рассчитан до июня 2025 года, но высока вероятность, что он уйдет раньше. Особенно учитывая активный круговорот тренеров в текущем сезоне. Еще летом казалось, что Томасу не очень хочется работать в мюнхенском клубе, но выбора особо не было. Теперь выбор есть: Ливерпуль, Наполи, Барселона и, возможно, Манчестер Юнайтед. Уж очень странно совпало заявление специалиста о желании работать в Испании вскоре после анонса Хави об уходе из каталонского клуба. Пока это только предположения, но все указывает на то, что, возможно, обе стороны ошиблись, подписывая контракт в апреле прошлого года.

Текст: meta.ua/sport