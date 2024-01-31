Украина. Премьер лига31 января 2024, 22:07 |
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На просмотре в Заре находится молодой центрбек из Нигерии
Кристофер Нваезе сегодня принял участие в товарищеском матче луганчан
31 января 2024, 22:07 |
3497
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«Заря» просматривает 21-летнего центрального защитника Кристофера Нваезе, контракт которого принадлежит нигерийскому клубу «Плато Юнайтед».
Сегодня футболист сыграл в товарищеском матче, который луганчане провели против польской «Ягеллонии» (2:2).
В текущем сезоне элитарного дивизиона чемпионата Нигерии Нваезе сыграл 12 матчей (954 минуты), в которых отличился 2 забитыми мячами.
На счету Нваезе есть матчи за молодежную и олимпийскую сборные Нигерии.
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