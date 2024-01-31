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  4. На просмотре в Заре находится молодой центрбек из Нигерии
Украина. Премьер лига
31 января 2024, 22:07 |
3497
0

На просмотре в Заре находится молодой центрбек из Нигерии

Кристофер Нваезе сегодня принял участие в товарищеском матче луганчан

31 января 2024, 22:07 |
3497
0
На просмотре в Заре находится молодой центрбек из Нигерии
sports247.ng. Кристофер Нваезе

«Заря» просматривает 21-летнего центрального защитника Кристофера Нваезе, контракт которого принадлежит нигерийскому клубу «Плато Юнайтед».

Сегодня футболист сыграл в товарищеском матче, который луганчане провели против польской «Ягеллонии» (2:2).

В текущем сезоне элитарного дивизиона чемпионата Нигерии Нваезе сыграл 12 матчей (954 минуты), в которых отличился 2 забитыми мячами.

На счету Нваезе есть матчи за молодежную и олимпийскую сборные Нигерии.

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Источник Sport.ua
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