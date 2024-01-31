На просмотре в Заре находится молодой центрбек из Нигерии

«Заря» просматривает 21-летнего центрального защитника Кристофера Нваезе, контракт которого принадлежит нигерийскому клубу «Плато Юнайтед».

Сегодня футболист сыграл в товарищеском матче, который луганчане провели против польской «Ягеллонии» (2:2).

В текущем сезоне элитарного дивизиона чемпионата Нигерии Нваезе сыграл 12 матчей (954 минуты), в которых отличился 2 забитыми мячами.

На счету Нваезе есть матчи за молодежную и олимпийскую сборные Нигерии.