Заря за три минуты отыгралась с 0:2 в матче с одним из лидеров Экстракляссы

В среду, 31 января, луганская «Заря» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

После поражения от польской «Краковии» (0:2) соперником подопечных Юрия Коваля стал один из лидеров Экстраклясы – «Ягеллония» из города Белосток.

Луганчане пропустили первыми на 30-й минуте, упустив нападающего после навеса с левого фланга, а на 64-й минуте позволили сопернику удвоить преимущество после удара из центра штрафной площадки.

Впрочем, в течение трех минут, с 75-й по 78-ю, луганчане отыгрались. Сначала Яцык сильно и точно пробил из пределов штрафной, а затем Мишнев ударом головой с близкого расстояния завершил быструю атаку команды после перехвата в центре поля.

В итоге, боевая ничья – 2:2.

Контрольный матч. 31 января

«Заря» (Украина) – «Ягеллония» (Польша)

«Заря»: Сапутин, Жуниньо (Вантух, 46), Кристоф (Бенедюк, 84), Джордан (Боль, 46), Кирюханцев (Бутко, 46), Хахлёв (Дрышлюк 46), Чурко (Мишнев, 46), Мичин (Слесар, 46), Волошин (Яцык, 25), Бугай (Антюх, 46), Герреро.

Голы: Яцык (75), Мишнев (78) – Пулу (30), Калисканер (63).

Нереализованный пенальти: Калисканер (85, Ягеллония).