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Украина. Премьер лига
31 января 2024, 12:08 | Обновлено 31 января 2024, 12:20
593
1

Заря за три минуты отыгралась с 0:2 в матче с одним из лидеров Экстракляссы

У луганчан забивали Яцык и Мишнев

31 января 2024, 12:08 | Обновлено 31 января 2024, 12:20
593
1
Заря за три минуты отыгралась с 0:2 в матче с одним из лидеров Экстракляссы
ФК Заря

В среду, 31 января, луганская «Заря» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

После поражения от польской «Краковии» (0:2) соперником подопечных Юрия Коваля стал один из лидеров Экстраклясы – «Ягеллония» из города Белосток.

Луганчане пропустили первыми на 30-й минуте, упустив нападающего после навеса с левого фланга, а на 64-й минуте позволили сопернику удвоить преимущество после удара из центра штрафной площадки.

Впрочем, в течение трех минут, с 75-й по 78-ю, луганчане отыгрались. Сначала Яцык сильно и точно пробил из пределов штрафной, а затем Мишнев ударом головой с близкого расстояния завершил быструю атаку команды после перехвата в центре поля.

В итоге, боевая ничья – 2:2.

Контрольный матч. 31 января

«Заря» (Украина) – «Ягеллония» (Польша)

«Заря»: Сапутин, Жуниньо (Вантух, 46), Кристоф (Бенедюк, 84), Джордан (Боль, 46), Кирюханцев (Бутко, 46), Хахлёв (Дрышлюк 46), Чурко (Мишнев, 46), Мичин (Слесар, 46), Волошин (Яцык, 25), Бугай (Антюх, 46), Герреро.

Голы: Яцык (75), Мишнев (78) – Пулу (30), Калисканер (63).

Нереализованный пенальти: Калисканер (85, Ягеллония).

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Заря Луганск контрольные матчи УПЛ Юрий Коваль учебно-тренировочные сборы Ягеллония Александр Яцык Дмитрий Мишнев
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Віктор Коробка
   Дуже цікава гра, команди не відбували номер, а дійсно грали і давали грати супернику. Поляки кілька раз ефективно вмикали пресинг, але більшість ігрового часу пройшло майже без центра поля.
   Поки що проблеми Зорі нікуди не зникли - доволі слабкою є лінія оборони. На жаль, продовжує перебувати на лікарняному Мацапура. Сапутін, хоч і взяв пенальті, але виглядає не так переконливо, як основний воротар Зорі.
   Також дуже знизилась ефективність у нападі Герреро і особливо Антюха, який ще й пенальті в свої ворота привіз. Доволі непогано виглядав у нападі Яцик, але він арендований у Динамо, тому навряд чи є сенс на нього розраховувати у майбутньому.
   Ну і головна "фішка" луганчан - постійна необхідность камбеків. Вже вкотре команда пропускає 2-3 м'ячі, і потім вимушена "героічно" виправляти ситуацію. Якби це трапилося пару раз - я б сказав: ну, буває. Але це відбувається чи не кожного матчу, і з цим треба щось робити.
   А пошуки тренера мабуть зайшли в глухий кут. Ну що ж - здоров'я Ковалю витягнути команду в цей непростий для неї час.
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