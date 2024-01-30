31 января состоится товарищеский матч, в котором сыграют луганская «Заря» и клуб «Краковия» из Польши.

Начало поединка запланировано на 10:00 по киевскому времени.

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Клуб «Ягеллония» из Белостока в турнирной таблице чемпионата Польши занимает 2-е место, имея 38 очков после 19 матчей.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Заря» Луганск.