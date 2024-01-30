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Товарищеские матчи
Заря
31.01.2024 18:00 - : -
Ягеллония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 19:30 | Обновлено 30 января 2024, 19:31
65
0

Заря – Ягеллония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 31 января в 10:00

30 января 2024, 19:30 | Обновлено 30 января 2024, 19:31
65
0
Заря – Ягеллония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

31 января состоится товарищеский матч, в котором сыграют луганская «Заря» и клуб «Краковия» из Польши.

Начало поединка запланировано на 10:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Клуб «Ягеллония» из Белостока в турнирной таблице чемпионата Польши занимает 2-е место, имея 38 очков после 19 матчей.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Заря» Луганск.

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Источник Sport.ua
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