Украина. Премьер лига30 января 2024, 19:30 | Обновлено 30 января 2024, 19:31
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Заря – Ягеллония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 31 января в 10:00
30 января 2024, 19:30 | Обновлено 30 января 2024, 19:31
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31 января состоится товарищеский матч, в котором сыграют луганская «Заря» и клуб «Краковия» из Польши.
Начало поединка запланировано на 10:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Клуб «Ягеллония» из Белостока в турнирной таблице чемпионата Польши занимает 2-е место, имея 38 очков после 19 матчей.
Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Заря» Луганск.
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