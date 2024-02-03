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Товарищеские матчи
Заря
31.01.2024 10:00 – FT 2 : 2
Ягеллония
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 02:41 | Обновлено 03 февраля 2024, 03:07
38
0

Заря – Ягеллония – 2:2. Спарринг в Турции. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча на зимних сборах

03 февраля 2024, 02:41 | Обновлено 03 февраля 2024, 03:07
38
0
Заря – Ягеллония – 2:2. Спарринг в Турции. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

Луганська «Зоря» провела контрольний матч на зборах у Туреччині. Суперником «чорно-білих» була польська «Ягеллонія».

Матч команди Юрія Коваля завершився внічию з рахунком 2:2. У луганського клубу голи забили Олександр Яцик та Дмитро Мишньов.

Товариський матч. 31 січня 2024, Туреччина

Зоря (Луганськ, Україна) – Ягеллонія (Білосток, Польща) – 2:2 (0:1)

Голи: Яцик, 75, Мишньов, 78 – Пулу, 30, Калісканер, 63.

Нереалізований пенальті: Калісканер, 85 (сейв голкіпера)

Зоря: 1. Сапутін, 11. Жуніньо (47. Вантух, 46), 74. Крістоф (31. Бенедюк, 84), 55. Джордан (3. Боль, 46), 70. Кирюханцев (2. Бутко, 46), 8. Хахльов (15. Дришлюк 46), 20. Чурко (9. Мишньов, 46), 22. Мічін (10. Слесар, 46), 16. Волошин (5. Яцик, 25), 19. Бугай (7. Антюх, 46), 39. Герреро.

Ягеллонія (старт): 1. Аломерович, 16. Сачек, 72. Скржипчак, 27. Вдовік, 99. Хансен, 14. Кубіцкі, 8. Нене, 7. Марчук, 11. Імаз, 10. Пулу, 17. Дієгез.

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу

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Источник Sport.ua
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