Осталось 8 претендентов. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Азии
Таджикистан – Иордания, Австралия – Корея, Иран – Япония, Катар – Узбекистан
31 января в Катаре завершилась стадия 1/8 финала Кубка Азии по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
По итогам матчей 1/8 финала осталось 8 претендентов на трофей.
В четвертьфиналах сыграют: Таджикистан – Иордания, Австралия – Южная Корея (2 февраля), Иран – Япония, Катар – Узбекистан (3 февраля).
Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Кубок Азии
Катар, 12 января – 10 февраля 2024
1/8 финала (по сетке)
- 28.01. 18:00. Таджикистан – ОАЭ – 1:1 (пен. 5:3)
- 29.01. 13:30. Ирак – Иордания – 2:3
- 28.01. 13:30. Австралия – Индонезия – 4:0
- 30.01. 18:00. Саудовская Аравия – Южная Корея – 1:1 (пен. 2:4)
- 31.01. 18:00. Иран – Сирия – 1:1 (пен. 5:3)
- 31.01. 13:30. Бахрейн – Япония – 1:3
- 29.01. 18:00. Катар – Палестина – 2:1
- 30.01. 13:30. Узбекистан – Таиланд – 2:1
1/4 финала (по сетке)
- 02.02. 13:30. Таджикистан – Иордания
- 02.02. 17:30. Австралия – Южная Корея
- 03.02. 13:30. Иран – Япония
- 03.02. 17:30. Катар – Узбекистан
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