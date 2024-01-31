Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Осталось 8 претендентов. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Азии
Кубок Азии
31 января 2024, 21:35 |
870
0

Осталось 8 претендентов. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Азии

Таджикистан – Иордания, Австралия – Корея, Иран – Япония, Катар – Узбекистан

31 января 2024, 21:35 |
870
0
Осталось 8 претендентов. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

31 января в Катаре завершилась стадия 1/8 финала Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По итогам матчей 1/8 финала осталось 8 претендентов на трофей.

В четвертьфиналах сыграют: Таджикистан – Иордания, Австралия – Южная Корея (2 февраля), Иран – Япония, Катар – Узбекистан (3 февраля).

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

1/8 финала (по сетке)

  • 28.01. 18:00. Таджикистан – ОАЭ – 1:1 (пен. 5:3)
  • 29.01. 13:30. Ирак – Иордания – 2:3
  • 28.01. 13:30. Австралия – Индонезия – 4:0
  • 30.01. 18:00. Саудовская Аравия – Южная Корея – 1:1 (пен. 2:4)
  • 31.01. 18:00. Иран – Сирия – 1:1 (пен. 5:3)
  • 31.01. 13:30. Бахрейн – Япония – 1:3
  • 29.01. 18:00. Катар – Палестина – 2:1
  • 30.01. 13:30. Узбекистан – Таиланд – 2:1

1/4 финала (по сетке)

  • 02.02. 13:30. Таджикистан – Иордания
  • 02.02. 17:30. Австралия – Южная Корея
  • 03.02. 13:30. Иран – Япония
  • 03.02. 17:30. Катар – Узбекистан

Сетка плей-офф

По теме:
Респект! Фанаты Жальгириса сорвали трансфер игрока, который играл в россии
Иран по пенальти прошел Сирию и сыграет в 1/4 финала Кубка Азии
Иран – Сирия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Азии 2023 статистические расклады выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Футбол | 31 января 2024, 12:53 7
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения

Эрлинг может стать игроком мадридского «Реала»

Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
Футбол | 31 января 2024, 14:02 48
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику

Футболист-беглец Сергей Юран сделал откровенное признание

ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
Футбол | 31.01.2024, 07:20
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Футбол | 31.01.2024, 21:13
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Спарринг между россией и Сербией официально подтвержден. Когда сыграют?
Футбол | 31.01.2024, 14:05
Спарринг между россией и Сербией официально подтвержден. Когда сыграют?
Спарринг между россией и Сербией официально подтвержден. Когда сыграют?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
31.01.2024, 10:30 37
Футбол
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
30.01.2024, 17:40 1
Бокс
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
30.01.2024, 12:35 4
Футбол
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
30.01.2024, 17:48 184
Футбол
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
30.01.2024, 09:00 14
Бокс
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
29.01.2024, 18:35 2
Футбол
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
31.01.2024, 07:40 3
Футбол
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
30.01.2024, 19:28 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем