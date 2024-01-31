Осталось 8 претендентов. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Азии

31 января в Катаре завершилась стадия 1/8 финала Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

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По итогам матчей 1/8 финала осталось 8 претендентов на трофей.

В четвертьфиналах сыграют: Таджикистан – Иордания, Австралия – Южная Корея (2 февраля), Иран – Япония, Катар – Узбекистан (3 февраля).

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

1/8 финала (по сетке)

28.01. 18:00. Таджикистан – ОАЭ – 1:1 (пен. 5:3)

– ОАЭ – 1:1 (пен. 5:3) 29.01. 13:30. Ирак – Иордания – 2:3

– 2:3 28.01. 13:30. Австралия – Индонезия – 4:0

– Индонезия – 4:0 30.01. 18:00. Саудовская Аравия – Южная Корея – 1:1 (пен. 2:4)

– 1:1 (пен. 2:4) 31.01. 18:00. Иран – Сирия – 1:1 (пен. 5:3)

– Сирия – 1:1 (пен. 5:3) 31.01. 13:30. Бахрейн – Япония – 1:3

– 1:3 29.01. 18:00. Катар – Палестина – 2:1

– Палестина – 2:1 30.01. 13:30. Узбекистан – Таиланд – 2:1

1/4 финала (по сетке)

02.02. 13:30. Таджикистан – Иордания

02.02. 17:30. Австралия – Южная Корея

03.02. 13:30. Иран – Япония

03.02. 17:30. Катар – Узбекистан

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