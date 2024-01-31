Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити уверенно переиграл Бернли, Тоттенхэм победил Брентфорд с Ярмолюком
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
31.01.2024 21:30 – FT 3 : 2
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 января 2024, 23:33 |
92
0

Ман Сити уверенно переиграл Бернли, Тоттенхэм победил Брентфорд с Ярмолюком

Состоялись два матча 22-го тура АПЛ

31 января 2024, 23:33 |
92
0
Ман Сити уверенно переиграл Бернли, Тоттенхэм победил Брентфорд с Ярмолюком
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

Сегодня, 31 января, проходят матчи 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Действующий чемпион страны «Манчестер Сити» не испытал проблем в домашней игре против «Бернли» – 3:1. Голы за «горожан» забивали Хулиан Альваерс (дубль) и Родри.

В другом матче «Тоттенхэм» одолел в лондонском дерби «Брентфорд». «Пчелы» забили первыми, но во втором тайме пропустили сразу три гола от «шпор», забивали Удоджи, Джонсон и Ришарлисон, один гол гости отквитали усилиями Айвана Тоуни. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на поле во втором тайме на 57-й минуте и результативными действиями не отметился.

АПЛ. 22-й тур, 31 января.

Манчестер Сити – Бернли – 3:1

Голы: Альварес, 16, 22, Родри, 46 – Аль-Дахиль, 90+3.

Манчестер Сити: Эдерсон, Льюис, Стоунз, Аке, Гвардиол, де Брюйне (Холанд, 71), Родри (Ковачич, 87), Фоден (Грилиш, 77), Матеуш Нунеш, Доку, Альварес (Серхио Гомес, 87).

Бернли: Траффорд, Витиньо, О`Ши, Экдаль (Массенго, 86), Аль-Дахиль, Гудмундссон (Рэмзи, 59), Браунхилл, Берге, Фостер (Фофана, 59), Амдуни (Робертс, 59), Одобер (Зарури, 76).

Тоттенхэм – Брентфорд – 3:2

Голы: Удоджи, 48, Джонсон, 49, Ришарлисон, 56 – Мопе, 18, Тоуни, 67.

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Мэддисон, Бентанкур (Джонсон, 46), Кулусевски, Скипп (Хейбьерг, 46), Вернер, Ришарлисон.

Брентфорд: Флеккен, Роэрслев (Дасилва, 78), Ми, Пиннок, Коллинз (Айер, 78), Нергор, Йенсен (Ярмолюк, 57), Янельт, Мопе, Тоуни, Льюис-Поттер.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
ВИДЕО. А как не попал? Мудрик упустил прекрасную возможность забить
Известны стартовые составы на матч Челси – Ливерпуль. Сыграет ли Мудрик?
Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше
Ришарлисон Айван Тоуни Егор Ярмолюк Хулиан Альварес Родри Дестини Удоджи Манчестер Сити Бернли Манчестер Сити - Бернли Тоттенхэм Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супряга вернется в строй на следующий неделе. Какой диагноз?
Футбол | 31 января 2024, 23:23 0
Супряга вернется в строй на следующий неделе. Какой диагноз?
Супряга вернется в строй на следующий неделе. Какой диагноз?

У форварда «Динамо» повреждение – растяжение медиальной связки колена

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Возглавить УАФ? Это было тяжелое решение»
Футбол | 31 января 2024, 18:36 16
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Возглавить УАФ? Это было тяжелое решение»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Возглавить УАФ? Это было тяжелое решение»

Новый глава УАФ – о начале карьеры функционера

Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Футбол | 31.01.2024, 07:40
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?
Футбол | 31.01.2024, 00:56
Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?
Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Футбол | 31.01.2024, 10:30
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом
У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом
29.01.2024, 20:08 5
Бокс
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
30.01.2024, 21:28 3
Теннис
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
30.01.2024, 17:48 184
Футбол
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
30.01.2024, 19:28 6
Футбол
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
29.01.2024, 22:55 10
Футбол
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
31.01.2024, 07:20 10
Футбол
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
29.01.2024, 18:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем