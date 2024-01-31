Ман Сити уверенно переиграл Бернли, Тоттенхэм победил Брентфорд с Ярмолюком

Сегодня, 31 января, проходят матчи 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Действующий чемпион страны «Манчестер Сити» не испытал проблем в домашней игре против «Бернли» – 3:1. Голы за «горожан» забивали Хулиан Альваерс (дубль) и Родри.

В другом матче «Тоттенхэм» одолел в лондонском дерби «Брентфорд». «Пчелы» забили первыми, но во втором тайме пропустили сразу три гола от «шпор», забивали Удоджи, Джонсон и Ришарлисон, один гол гости отквитали усилиями Айвана Тоуни. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на поле во втором тайме на 57-й минуте и результативными действиями не отметился.

АПЛ. 22-й тур, 31 января.

Манчестер Сити – Бернли – 3:1

Голы: Альварес, 16, 22, Родри, 46 – Аль-Дахиль, 90+3.

Манчестер Сити: Эдерсон, Льюис, Стоунз, Аке, Гвардиол, де Брюйне (Холанд, 71), Родри (Ковачич, 87), Фоден (Грилиш, 77), Матеуш Нунеш, Доку, Альварес (Серхио Гомес, 87).



Бернли: Траффорд, Витиньо, О`Ши, Экдаль (Массенго, 86), Аль-Дахиль, Гудмундссон (Рэмзи, 59), Браунхилл, Берге, Фостер (Фофана, 59), Амдуни (Робертс, 59), Одобер (Зарури, 76).



Тоттенхэм – Брентфорд – 3:2

Голы: Удоджи, 48, Джонсон, 49, Ришарлисон, 56 – Мопе, 18, Тоуни, 67.

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Мэддисон, Бентанкур (Джонсон, 46), Кулусевски, Скипп (Хейбьерг, 46), Вернер, Ришарлисон.



Брентфорд: Флеккен, Роэрслев (Дасилва, 78), Ми, Пиннок, Коллинз (Айер, 78), Нергор, Йенсен (Ярмолюк, 57), Янельт, Мопе, Тоуни, Льюис-Поттер.

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