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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
31.01.2024 21:30 – FT 3 : 1
Бёрнли
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Англия
01 февраля 2024, 03:29 |
88
0

Ман Сити – Бернли – 3:1. Гениальный розыгрыш штрафного удара. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ

01 февраля 2024, 03:29 |
88
0
Ман Сити – Бернли – 3:1. Гениальный розыгрыш штрафного удара. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

Дублем в этом поединке отметился Хулиан Альаварес, а также еще 1 гол для подопечных Гвардиолы забил Родри.

Второй мяч Хулиан оформил на 22-й минуте после розыгрыша штрафного удара. Ассистировал на него Кевин де Брюйне.

АПЛ. 22-й тур. 31 января

Манчестер Сити – Бернли – 3:1

Голы: Альварес, 16, 22, Родри, 46 – Аль Дахил, 90+3

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Амен Аль-Дахил (Бёрнли).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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