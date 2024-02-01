31.01.2024 21:30 – FT 3 : 1
Англия01 февраля 2024, 03:29 |
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Ман Сити – Бернли – 3:1. Гениальный розыгрыш штрафного удара. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ
01 февраля 2024, 03:29 |
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31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».
Дублем в этом поединке отметился Хулиан Альаварес, а также еще 1 гол для подопечных Гвардиолы забил Родри.
Второй мяч Хулиан оформил на 22-й минуте после розыгрыша штрафного удара. Ассистировал на него Кевин де Брюйне.
АПЛ. 22-й тур. 31 января
Манчестер Сити – Бернли – 3:1
Голы: Альварес, 16, 22, Родри, 46 – Аль Дахил, 90+3
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Амен Аль-Дахил (Бёрнли).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
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