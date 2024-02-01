31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

Дублем в этом поединке отметился Хулиан Альаварес, а также еще 1 гол для подопечных Гвардиолы забил Родри.

Второй мяч Хулиан оформил на 22-й минуте после розыгрыша штрафного удара. Ассистировал на него Кевин де Брюйне.

АПЛ. 22-й тур. 31 января

Манчестер Сити – Бернли – 3:1

Голы: Альварес, 16, 22, Родри, 46 – Аль Дахил, 90+3

Видео голов и обзор матча: