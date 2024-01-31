31 января на «Этихад» пройдет матч 22-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Бернли». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда установила себе новый уровень в прошлом сезоне. К привычному уже английскому доминированию прибавилось и всеевропейское (в июне впервые в истории выиграли Лигу чемпионов, в начале нового сезона прибавили Суперкубок УЕФА), да и мировое (в декабре прибавили клубный мундиаль с разгромом в финале Флуминенсе). При этом, правда, сейчас не все ладится на внутренней арене. Можно списать на недостаток мотивации поражение в Суперкубке Англии и ранний вылет из Кубка Лиги. Но неудачный отрезок в конце 2023-го лишал горожан лидерства и в АПЛ, они откатывались на 4-5 места. Впрочем, уже вторые, и, похоже, возобновляется классическая уже гонка 1 на 1 с Ливерпулем. Тоттенхэм в Кубке тоже не стал проблемой, правда, прошли его за счет минимальной победы.

Бернли

Клуб выглядит откровенно лишним в Премьер-Лиге. Все работало прекрасно на уровне Чемпионшипа, и Компани, кстати, безусловно живая легенда Манчестер Сити как игрок, вполне заслуженно купался в лучах славы, выведя досрочно преобразившихся кларетовых назад в АПЛ. Но тут уже у него просто не работают затеи, и даже удивительно, насколько терпеливо руководство. Оно пытается исправить положение зимними трансферами, но новички типа Давида Фофана, что почти не забивал в Унионе, не выглядят теми, кто способен переломить ситуацию. Примечательным получился прием Лутона в прошлом туре, когда могли взять столь нужную и важную победу над прямым конкурентом. Но в итоге пропустили на 92-й минуте.

Статистика личных встреч

С осени 2018-го кларетовые даже за ничью зацепиться не могут. Уже при Компани они проигрывали 0-6 в кубке и 0-3 в чемпионате.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенной будет победа. Напрашивается ставка на фору -2,5 к успеху чемпиона дома (коэффициент - 1,92).