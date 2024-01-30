31.01.2024 21:30 - : -
Англия30 января 2024, 16:03 |
72
0
Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 января в 21:30 матч чемпионата Англии
30 января 2024, 16:03 |
72
0
В среду, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Бернли».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 января 2024, 18:35 1
Рубен Аморим может возглавить титулованный клуб АПЛ
Бокс | 30 января 2024, 09:00 3
Точку в профессиональной карьере поставил Шакур Стивенсон
Футбол | 30.01.2024, 13:48
Футбол | 30.01.2024, 15:28
Футбол | 29.01.2024, 22:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.01.2024, 13:10 34
28.01.2024, 17:42 11
29.01.2024, 12:58 8
28.01.2024, 23:23
29.01.2024, 20:08 5
29.01.2024, 22:55 10
29.01.2024, 07:50 6
29.01.2024, 11:25 14