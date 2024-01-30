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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
31.01.2024 21:30 - : -
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 января 2024, 16:03 |
72
0

Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 января в 21:30 матч чемпионата Англии

30 января 2024, 16:03 |
72
0
Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Бернли

В среду, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Бернли».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Манчестер Сити Манчестер Сити - Бернли Бернли смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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