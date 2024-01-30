В среду, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Бернли».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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