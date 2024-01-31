ФОТО. Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – США
Алексей Крутых начнет в статусе первой ракетки украинской команды
В Вильнюсе состоялась жеребьевка матча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.
Расписание матчей
Четверг, 1 февраля
18:00 – Алексей Крутых – Себастьян Корда
20:00* – Вячеслав Белинский – Тэйлор Фритц
Пятница, 2 февраля
17:00 – Илья Белобородько/Виталий Сачко – Остин Краичек/Раджив Рам
19:00* – Алексей Крутых – Тэйлор Фритц
21:00* – Вячеслав Белинский – Себастьян Корда
*ориентировочное время
Во второй игровой день капитаны команд смогут сделать замены не позднее чем за час до начала матча.
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