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Кубок Дэвиса
31 января 2024, 14:21 | Обновлено 31 января 2024, 14:26
620
0

ФОТО. Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – США

Алексей Крутых начнет в статусе первой ракетки украинской команды

31 января 2024, 14:21 | Обновлено 31 января 2024, 14:26
620
0
ФОТО. Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – США
ФТУ

В Вильнюсе состоялась жеребьевка матча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.

Расписание матчей

Четверг, 1 февраля

18:00 – Алексей Крутых – Себастьян Корда
20:00* – Вячеслав Белинский – Тэйлор Фритц

Пятница, 2 февраля

17:00 – Илья Белобородько/Виталий Сачко – Остин Краичек/Раджив Рам
19:00* – Алексей Крутых – Тэйлор Фритц
21:00* – Вячеслав Белинский – Себастьян Корда

*ориентировочное время

Во второй игровой день капитаны команд смогут сделать замены не позднее чем за час до начала матча.

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Источник Федерация тенниса Украины
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