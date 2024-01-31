ФОТО. Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – США

В Вильнюсе состоялась жеребьевка матча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.

Расписание матчей

Четверг, 1 февраля

18:00 – Алексей Крутых – Себастьян Корда

20:00* – Вячеслав Белинский – Тэйлор Фритц

Пятница, 2 февраля

17:00 – Илья Белобородько/Виталий Сачко – Остин Краичек/Раджив Рам

19:00* – Алексей Крутых – Тэйлор Фритц

21:00* – Вячеслав Белинский – Себастьян Корда

*ориентировочное время

Во второй игровой день капитаны команд смогут сделать замены не позднее чем за час до начала матча.