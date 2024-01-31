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Украина. Премьер лига
31 января 2024, 16:53 |
753
0

Заря договорилась об аренде сенегальского форварда португальской Эштрелы

Алиун Ндур продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге

31 января 2024, 16:53 |
753
0
Заря договорилась об аренде сенегальского форварда португальской Эштрелы
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиун Ндур (слева)

«Заря» согласовала переход 22-летнего центрфорварда португальской «Эштрелы» Алиуна Ндура, сообщает A Bola.

Луганский клуб подпишет сенегальского легионера на правах годичной аренды, а также возьмет на себя в полном объеме выплату его зарплаты.

Также у «Зари» будет опция на выкуп Ндура за 300 тысяч евро.

Алиун Ндур перебрался в «Эштрелу» летом минувшего года из «Белененсеша». В текущем розыгрыше португальской Примейры сыграл 9 матчей (162 минуты), отличившись 1 результативной передачей.

До этого Ндур играл на родине, а также в Чехии, США, Португалии и Франции.

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Источник A Bola
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