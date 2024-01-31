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Чемпионат Испании
Барселона
31.01.2024 20:00 – FT 1 : 0
Осасуна
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Испания
31 января 2024, 21:58 |
381
0

Дебютный гол новичка. Барселона одолела дома Осасуну

Каталонский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0

31 января 2024, 21:58 |
381
0
Дебютный гол новичка. Барселона одолела дома Осасуну
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке (слева)

В среду, 31 января, состоялся перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Осасуна».

Каталонский клуб одержал минимальную победу со счётом 1:0. Дебютный гол за «сине-гранатовых» провел 18-летний бразилец Витор Роке, присоединившийся к «Барселоне» зимой.

«Барселона» прервала серию поражений из двух матчей.

Ла Лиги. 20-й тур, 31 января.

Барселона – Осасуна – 1:0

Гол: Роке, 63.

Барселона: Пенья, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри (Ромеу, 77), Ферран Торрес (Лопес, 7; Роке, 62), Ямаль, Левандовски.

Осасуна: Фернандес, Аресо, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Эррандо, Мохика, Торро (Ибаньес, 83), Монкайола (Барха, 83), Орос (Брашанац, 68), Арнаис (Рауль Гарсия, 68), Будимир (Рубен Гарсия, 68).

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Барселона Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Осасуна Витор Роке
Источник Sport.ua
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