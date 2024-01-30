В среду, 31 января, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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