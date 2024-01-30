Испания30 января 2024, 15:33 | Обновлено 30 января 2024, 15:44
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Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 января в 20:00 перенесенный поединок 20-го тура испанской Ла Лиги
30 января 2024, 15:33 | Обновлено 30 января 2024, 15:44
68
0
В среду, 31 января, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна».
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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