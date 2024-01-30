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Чемпионат Испании
Барселона
31.01.2024 20:00 - : -
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 января 2024, 15:33 | Обновлено 30 января 2024, 15:44
68
0

Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 января в 20:00 перенесенный поединок 20-го тура испанской Ла Лиги

30 января 2024, 15:33 | Обновлено 30 января 2024, 15:44
68
0
Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Осасуна

В среду, 31 января, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Барселона Осасуна Барселона - Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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