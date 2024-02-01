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Чемпионат Испании
Барселона
31.01.2024 20:00 – FT 1 : 0
Осасуна
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Испания
01 февраля 2024, 02:34 |
42
0

Барселона – Осасуна – 1:0. Как Роке вышел и забил за минуту. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги

01 февраля 2024, 02:34 |
42
0
Барселона – Осасуна – 1:0. Как Роке вышел и забил за минуту. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

31 января состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в составе «сине-гранатовых» забил Витор Роке, который вышел на поле только на 62-й минуте, а уже на 63-й отличился в ворота гостей.

Ла Лига. 20-й тур. 31 января

Барселона – Осасуна – 1:0

Гол: Роке, 63

Удаление: Гарсия, 67

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Роке, 67 мин.

События матча

67’
Унай Гарсия (Осасуна) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Роке (Барселона).
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Витор Роке видео голов и обзор Барселона Осасуна Барселона - Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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