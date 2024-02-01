Испания01 февраля 2024, 02:34 |
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Барселона – Осасуна – 1:0. Как Роке вышел и забил за минуту. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги
01 февраля 2024, 02:34 |
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31 января состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в составе «сине-гранатовых» забил Витор Роке, который вышел на поле только на 62-й минуте, а уже на 63-й отличился в ворота гостей.
Ла Лига. 20-й тур. 31 января
Барселона – Осасуна – 1:0
Гол: Роке, 63
Удаление: Гарсия, 67
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Роке, 67 мин.
События матча
67’
Унай Гарсия (Осасуна) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Роке (Барселона).
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