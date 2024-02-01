31 января состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в составе «сине-гранатовых» забил Витор Роке, который вышел на поле только на 62-й минуте, а уже на 63-й отличился в ворота гостей.

Ла Лига. 20-й тур. 31 января

Барселона – Осасуна – 1:0

Гол: Роке, 63

Удаление: Гарсия, 67

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Роке, 67 мин.