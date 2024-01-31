Украина – США. Травма лидера и отсутствие давления за результат

1-2 февраля состоится встреча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса между сборными Украины и США на хардовых кортах комплекса SEB Arena в Вильнюсе. Из-за российского вторжения сыграть очередной домашний матч в Украине возможности не было, в очередной раз на выручку пришли литовцы, которые 3-4 февраля на этой же арене примут команду Грузии в матче плей-офф раунда.

В сентябре прошлого года украинцы в матче Первой Мировой группы сенсационно переиграли команду Колумбии в номинально домашнем матче в Грузии (3:2), а американцы в финальном турнире Кубка Дэвиса не смогли выйти из группы, хотя имели пятый номер посева. В квартете с Нидерландами, Финляндией и Хорватией команда США заняла лишь третье место, совершенно неожиданно проиграв финальную спарку финнам со счетом 0:3. К слову, Финляндия умудрилась выбить еще и Канаду в 1/4 финала, но была остановлена австралийцами в полуфинале.

Победитель встречи Украина – США в сентябре будет играть в Davis Cup Finals, проигравший коллектив будет играть матч Первой Мировой группы.

Кто будет играть

Состав сборной Украины:

Виталий Сачко (№165 ATP, №301 ATP парный)

Алексей Крутых (№342 ATP)

Вячеслав Белинский (№498 ATP, №564 ATP парный)

Владислав Орлов (№598 ATP, №277 ATP парный)

Илья Белобородько (№947 ATP парный)

Капитан – Орест Терещук.

По сравнению с предыдущим матчем, который на своих плечах вытянули Алексей Крутых и Владислав Орлов, наш состав пополнился на данный момент лучшим украинским теннисистом – Виталием Сачко. Новость изначально была безусловно приятной, но на жеребьевке Сачко оказался только в парной комбинации вместе с Ильей Белобородько. Причина проста – у Виталия травма, об этом Sport.ua рассказал капитан команды Орест Терещук.

«К сожалению, он травмирован. Травмировался на первом турнире сезона. Снимки показали, что ничего серьезного, но, как оказалось, нужно больше времени на восстановление. Он очень расстроен, но так бывает. Пока есть надежда, что пару сможет попробовать, но шансов немного», – сказал Терещук.

Это означает, что наш третий номер Вячеслав Белинский впервые в карьере сыграет против такого высокорейтингового теннисиста, как Тэйлор Фритц. Вячеслав в 2022-м уже играл за сборную против венгра Мартона Фучовича (3:6, 2:6), который на тот момент был в первой сотне, но это еще более сложный вызов. Можно только порадоваться за Белинского, который получит такой бесценный опыт, хотя вряд ли в этой встрече есть хотя бы теоретические шансы. Что касается результатов Вячеслава, то после снятия с полуфинала 15-тысячника ITF в Дохе в середине января он на корт больше не выходил.

Если Сачко не выступит в паре, вероятно, дадут шанс сыграть против американцев Владиславу Орлову. Терять нам нечего, а такой шанс для теннисиста может выпасть один раз в жизни.

Первым номером сыграет Алексей Крутых, который после феерического выступления за сборную ничего не смог показать во время личных выступлений, опустившись уже в четвертую сотню.

Состав сборной США:

Тэйлор Фритц (№9 ATP)

Кристофер Юбенкс (№32 ATP)

Себастьян Корда (№33 ATP)

Остин Крайчек (№3 ATP парный)

Раджив Рам (№5 ATP парный)

Капитан – Боб Брайан.

Боб Браян привез в Вильнюс первую, четвертую и пятую ракетку своей страны в одиночке, а также сильнейший дуэт парников. Нужно понимать, что в топ-100 одиночного рейтинга ATP у американцев есть сразу 12 представителей, можно собрать 3-4 полноценных команды, которые реально будут сражаться за победу в Кубке Дэвиса. 12 лучших украинцев как раз находятся в первой тысяче мировой классификации – почувствуйте разницу.

Тэйлор Фритц приехал из Австралии, где на первом мейджоре сезона выбил прошлогоднего полуфиналиста Стефаноса Циципаса и только в 1/4 финала проиграл лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу. Сложно сказать, но сколько процентов ему нужно быть готовым, чтобы выиграть обе одиночки против нашей команды, но любое его поражение будет сенсацией огромного масштаба.

Вторым номером американцев во время жеребьевки был Себастьян Корда. 23-летний представитель США не смог защитить прошлогодний четвертьфинал в Мельбурне, проиграв в этого году в третьем круге Рублеву. На счету Себастьяна уже есть победа на одном турнире ATP, 5 проигранных финалов и шесть выигрышей в матчах против представителей топ-10. В 2018-м он стал победителем юниорского Australian Open. В целом, теннисист с огромным потенциалом, но стабильности в результатах иногда не хватает.

Юбэнкс больше всего известен феноменальным выступлением в травяном сезоне 2023, где он выиграл турнир на Мальорке, после чего дошёл до 1/4 финала Уимблдона. На харде в прошлом году Кристофер также играл в четвертьфинале Мастерса в Майами. Сейчас Юбэнкс немного на спаде, в Мельбурне во втором круге также проиграл Рублеву.

Остин Крайчек и Раджив Рам хоть и играют на турнирах с другими напарниками, но даже это вряд ли поможет их обыграть. Хотя Денису Молчанову как-то удалось остановить Крайчека и хорвата Иван Додига в Мельбурне, чудеса случаются.

Расписание матчей

Четверг, 1 февраля

18:00 – Алексей Крутых – Себастьян Корда

20:00* – Вячеслав Белинский – Тэйлор Фритц

Пятница, 2 февраля

17:00 – Илья Белобородько/Виталий Сачко – Остин Краичек/Раджив Рам

19:00* – Алексей Крутых – Тэйлор Фритц

21:00* – Вячеслав Белинский – Себастьян Корда

*ориентировочное время

Прогноз

То, что сборная Украины пробилась в такую стадию турнира – совершенно фантастическое достижения при таком уровне мужского тенниса в Украине. К примеру, женщины, имея лучшее поколение за всю историю, только в этом году сумели достичь подобного результата. Будет ошибкой рассматривать этот матч с точки зрения турнирных перспектив, нужно наслаждаться тем, что мы впервые сыграем с американской сборной – рекордсменами турнира (32 титула). И хотя последний был завоеван в 2007 году, а сейчас американцы 11-е в мировом рейтинге, это все равно одна из лучших команд мира на этот момент.

По большому счету, встреча с американцами – это подарок нашим теннисистам от них же самих за победу над колумбийцами. Каждый выигранный сет или матч уже станет большой победой. Общий выигрыш потянет на один из самых больших апсетов в истории турнира, не меньше.

Прогноз Sport.ua: победа США со счетом 4:0